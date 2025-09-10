Armada rescata el cuerpo de un conductor que cayó con su camión al río Paraguay

Asunción, 10 sep (EFE).- La Armada Paraguaya rescató este miércoles el cuerpo de un conductor que estaba atrapado desde la madrugada del domingo en la cabina de un camión cargado con soja que cayó desde un puente al río Paraguay, informó el prefecto naval de la localidad de Concepción (norte), capitán Emigdio Zayas.

El funcionario dijo a EFE que una parte de la cabina del camión, en cuyo interior estaba el cuerpo, fue sacada del río desde una profundidad de doce metros.

En la operación de rescate participaron seis buzos y veinte integrantes de la Armada, que usaron maquinaria de una empresa brasileña.

Zayas indicó que el cadáver del conductor «fue entregado a los familiares por el Ministerio Público».

El siniestro ocurrió en el puente Nanawa, que comunica a los departamentos de Concepción y Presidente Hayes, desde donde el vehículo que transportaba unas 33 toneladas de soja cayó al río en la madrugada del domingo, con el conductor dentro, según denunciaron en principio los pescadores de la zona.

El hecho, sin embargo, no se pudo confirmar sino después de entre seis y ocho horas, cuando los rescatistas ubicaron en la tarde del domingo el vehículo a unos doce metros de profundidad incrustado en el fondo del río Paraguay.

La caída se produjo desde unos cuarenta metros de altura.

Desde el domingo, las tareas de rescate se habían complicado debido a factores climáticos y el movimiento del agua.

La Armada también intentará rescatar el camión del fondo del río en los siguientes días, indicó el oficial naval. EFE

