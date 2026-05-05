Armengol pide en Copenhague garantizar la resiliencia democrática ante amenazas híbridas

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Copenhague, 5 may (EFE).- La presidenta del Congreso de los Diputados español, Francina Armengol, resaltó este martes en Copenhague la necesidad de reforzar la democracia y proteger las estructuras críticas para combatir las amenazas híbridas y la desinformación.

«Blindar la resiliencia democrática, proteger el Estado de derecho y los derechos fundamentales sigue siendo la mejor respuesta a los retos híbridos que debemos afrontar», dijo Armengol durante su intervención en la Conferencia anual de Presidentes de los Parlamentos de la Unión Europea (CPPUE), que se celebra en la capital danesa.

Armengol calificó las amenazas híbridas como «uno de los mayores desafíos para la seguridad internacional» y defendió que desarrollar una herramienta eficaz contra la desinformación «es tarea de todos y de todas».

«Necesitamos mecanismos institucionales transparentes y sólidos de transmisión de la información. Las instituciones, los gobiernos, los medios de comunicación, los actores sociales necesitamos conformar un frente unido, transparente, fuerte y veraz», afirmó.

España, resaltó la presidenta del Congreso, apoya aplicar el escudo europeo para la democracia y dotar de recursos al Centro Europeo para la Resiliencia Democrática, así como tomar medidas inmediatas con respecto a los menores, como establecer una edad digital de mayoría a nivel europeo.

«Los Estados democráticos nos estamos enfrentando a actores revisionistas que a través de manipulación social, desinformación, ciberataques, intimidación física, sabotaje, incursiones de drones, tienen el objetivo de crear tensión, polarizar y sembrar caos en nuestras sociedades y socavar la confianza institucional», afirmó.

Armengol destacó que el mundo atraviesa un retroceso generalizado de la calidad democrática en el que han resurgido «potencias lideradas por dirigentes que cuestionan procesos democráticos y derecho internacional» y recordó que la guerra «ha regresado al continente europeo y sus inmediaciones».

«La digitalización ha dado pie a un flujo masivo de datos, la mayoría datos falsos, que instrumentalizan la vulnerabilidad de las personas y su empatía respecto a hechos de la realidad, es la postverdad», sostuvo.

Como ejemplo citó un sondeo reciente en el que el 68 % de los jóvenes españoles dice desconfiar de la democracia y la mitad simpatiza con las políticas de mano dura.

Armengol afirmó que existe un problema de «desconexión grave» entre la ciudadanía y la política.

«Debemos trabajar intensamente para que los Parlamentos estén cada vez más cerca de los ciudadanos», dijo Armengol, que aludió al plan de Congreso abierto impulsado en España.

La CPPUE reúne desde el lunes en Copenhague a unos cincuenta representantes de cámaras del continente, con la seguridad y la resistencia democrática como temas centrales. EFE

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