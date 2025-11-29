Armengol resalta en El Cairo la importancia de la mujer para generar cambio en la región

3 minutos

Madrid, 29 nov (EFE).- La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha subrayado este sábado en El Cairo la relevancia de aumentar la participación femenina en áreas como la política en la región para generar un «enorme cambio social y cultural» en un momento marcado por el conflicto de Oriente Medio.

Armengol ha encabezado una delegación del Congreso que desde ayer participa en la Cumbre de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo en Egipto, país que ostenta actualmente la Presidencia de este órgano.

En su intervención ante la Cámara de Representantes de Egipto, la política se ha referido, entre otros temas, al nuevo Pacto por el Mediterráneo que apuesta por «una mayor integración del mercado euromediterráneo, con asociaciones amplias entre países de la orilla norte y sur del Mediterráneo».

«La explosión demográfica en el continente africano, unida al envejecimiento paulatino del continente europeo es una ocasión que es preciso aprovechar mediante acuerdos de migración circular y de contratación en origen», ha afirmado Armengol.

Según ha dicho, «promover la integración norte-sur pasa, inevitablemente, por promover el empleo juvenil».

En este sentido, la presidenta ha enfatizado que los jóvenes «representan más de la mitad de la población en la región mediterránea», lo que «constituye un activo que hay que aprovechar».

En su intervención, Armengol ha puesto mucho énfasis en remarcar que el acceso de las mujeres al empleo «forma parte esencial de esta apuesta que debemos hacer en la región mediterránea».

«Tenemos que preocuparnos por que las niñas tengan igual acceso a la educación secundaria y que los empleos de las jóvenes no se centren siempre en un mayor porcentaje en los trabajos domésticos y cuidados no siempre remunerados», ha dicho.

En esta línea, ha urgido a afrontar las distintas formas de violencia contra las mujeres como «una barrera para su incorporación al mercado laboral» y a solucionar su baja participación en «áreas fundamentales que determinan el futuro de las sociedades», como la política, el progreso científico o tecnológico o la resolución de conflictos internacionales y la actividad de la diplomacia.

Ha indicado que la incorporación de las mujeres en esas áreas, donde su participación es siempre más baja, podría generar «un enorme cambio social y cultural».

«En la actualidad, la política y la diplomacia adquieren una relevancia fundamental -ha afirmado-, cuando la estabilidad y la paz en la región mediterránea se ha visto profundamente afectadas por el conflicto en Oriente Próximo».

España ha condenado reiteradamente «el genocidio ante nuestros ojos en Gaza, con una población civil condenada a la hambruna, sin acceso a comida o medicamentos y a la mínima ayuda humanitaria exigida por el Derecho Internacional», ha dicho.

Ese país «ha apoyado siempre la solución de los dos Estados y la iniciativa egipcia para la pronta recuperación y reconstrucción en Gaza, presentada en la Cumbre de El Cairo del pasado 4 de marzo».

Armengol también ha felicitado a Egipto «por su papel protagonista en la solución» y, desde los Parlamentos y desde esa Asamblea, a la que pertenecen tanto los israelíes como los palestinos, «podemos aportar legitimidad democrática para llevar la opinión de nuestras sociedades civiles y complementar la acción de los Gobiernos de los países de la Unión por el Mediterráneo». EFE

