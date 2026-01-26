Armengol subraya en Ankara cooperación con Turquía para «parar el genocidio» en Palestina

2 minutos

Ankara, 26 ene (EFE).- La presidenta del Congreso de los Diputados de España, Francina Armengol, subrayó este lunes en Ankara, durante una visita al Parlamento turco, la importancia de la cooperación con Turquía para detener el «genocidio absolutamente tremendo» en Palestina.

«Seguiremos con Turquía y otros muchos defendiendo la paz en Palestina, defendiendo que se pare este genocidio absolutamente tremendo, y defendiendo la posibilidad del Estado de Palestina, que es la apuesta clara del Gobierno de España», manifestó Armengol en una rueda de prensa en el hemiciclo, junto a su homólogo turco, Numan Kurtulmus.

«Mi visita aquí en Turquía es un símbolo de una gran relación entre dos países con la vocación de seguir trabajando juntos, de forma bilateral y multilateral, con aquellos valores y estrategias que compartimos, entre ellas la búsqueda de la paz, la defensa del derecho internacional, la integridad territorial de los países y los derechos humanos», dijo la presidenta del Congreso español.

Aseguró que hay «una buena relación» entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y subrayó los «objetivos compartidos de la paz, la lucha contra el cambio climático y la lucha contra la pobreza», desde una «estrategia conjunta en la OTAN y en la Alianza de Civilizaciones», un programa impulsado por España y Turquía en 2004.

Prometió «seguir trabajando para que Turquía pueda ser socio de la Unión Europea de pleno derecho, que es lo que España también desea».

Armengol destacó la importancia «absolutamente fundamental» de la cooperación desde la diplomacia parlamentaria con las palabras: «Representamos las casas de la democracia por excelencia».

En el marco de su visita a Ankara, invitada por Kurtulmus, Armengol se reunió también con el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores turca, Fuat Oktay, y con Burhan Kayatürk, diputado por Van y presidente de la Comisión de Armonización con la Unión Europea. EFE

