Armengol y Rollán destacan el papel de migración y cooperación en foro hispano-polaco

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Cracovia (Polonia), 11 may (EFE).- La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, destacaron este lunes el papel de la migración y la relación entre Polonia y España como oportunidades para el crecimiento y la cooperación en la Unión Europea al término del IX Foro Parlamentario Polaco-Español.

En una rueda de prensa celebrada en el Senado polaco, Armengol puso en valor el actual proceso de regularización de 500.000 migrantes que viven en España y destacó que la inmigración «es una oportunidad».

«La migración legal que hace crecer al país en economía, en demografía y también en valores humanos», dijo Armengol.

«El progreso económico español no se entendería sin la apuesta por ver la migración, sin duda como una oportunidad y en este momento tan complejo del mundo», agregó la presidenta del Congreso de los Diputados.

Armengol también agradeció a Polonia su esfuerzo en la acogida de refugiados ucranianos en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

«España en el flanco sur» y «Polonia en el flanco oriental, somos conscientes de la necesidad de construir más Europa para trabajar mejor juntos el presente y el futuro», agregó.

Por su parte, el presidente del Senado español abogó por una «cooperación migratoria preventiva, integral, constructiva y equilibrada» y defendió con firmeza «el imperio de la ley frente al imperio de la fuerza».

Rollán se refirió en particular a la cooperación en materia de defensa hispano-polaca y afirmó que «las excelentes relaciones bilaterales existentes» entre ambos países es algo que «se ha puesto de manifiesto en este mundo cambiante y, sobre todo, con las amenazas ciertas y próximas, como las que ejercen Rusia o Bielorrusia».

En esta línea, Rollán destacó «la importancia de disponer de una industria europea en materia de defensa».

53.000 polacos en España

Además, el presidente de la Cámara Alta española alabó la plena integración de los 53.000 polacos que residen en territorio español como prueba de las «excelentes relaciones bilaterales» y el entendimiento mutuo.

«Nos honramos de que en España tres millones de polacos nos han visitado como turistas. Nos sentimos muy orgullosos de que 53.000 hombres y mujeres nacidos en Polonia convivan y estén plenamente integrados en la sociedad española», dijo Rollán.

«Esto es lo que pone de manifiesto las excelentes relaciones bilaterales existentes entre nuestras respectivas naciones se ha puesto de manifiesto en este mundo cambiante», agregó.

Por parte polaca, la presidenta de la Cámara Alta, Małgorzata Kidawa-Błońska, destacó que, «pese a la distancia geográfica, ambos países comparten retos comunes».

«Ningún país por sí solo puede dar abasto con la migración no controlada, los peligros híbridos o las amenazas a la seguridad energética», declaró Kidawa-Błońska, quien añadió que «gracias a nuestra colaboración somos más fuertes» y subrayó «el papel de la cultura y los valores» como base de la alianza bilateral hispano-polaca.

Por su parte, el presidente del Sejm (Cámara Baja polaca), Włodzimierz Czarzasty, calificó de «sabia» la política migratoria española, y señaló que «España nos enseña a todos nosotros» a «tratar la migración como una oportunidad económica y no como un peligro».

Asimismo, Czarzasty, perteneciente al partido Izquierda, defendió que «la política de valores es mucho más importante que la política de la fuerza» en el contexto actual de la Unión Europea (UE).

Ambas delegaciones concluyeron con una apuesta «por el talento joven» a través del programa Erasmus+ «como germen de una Europa más próspera». EFE

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