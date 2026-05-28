Armenia exhibe su nuevo armamento y las reformas de su Ejército en el Día de la República

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Ereván, 28 may (EFE).- Armenia exhibió este jueves en la capital parte de su nuevo armamento en un desfile militar por el Día de la República, que el Gobierno presentó como símbolo de la “transformación” de las Fuerzas Armadas y de una nueva doctrina centrada en la defensa del territorio soberano, marcada por la guerra con Azerbaiyán en 2020 y 2023 y la final pérdida del Nogorno Karabaj.

El desfile, el primero de gran magnitud en la capital armenia en una década, reunió a cientos de militares, vehículos blindados, sistemas de artillería, drones, defensa antiaérea y aeronaves que sobrevolaron el centro de Ereván pintando el cielo con los colores de la bandera armenia.

Destacaron los drones de fabricación nacional y nuevos desarrollos de la industria militar armenia, exhibidos como parte de la estrategia oficial de fortalecer las capacidades tecnológicas tras años de dependencia del armamento ruso.

Marcados por la pérdida de territorios

En su discurso, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, afirmó que Armenia atraviesa una “nueva era histórica” en la que trata de alcanzar una paz duradera con Azerbaiyán y por la reforma del Ejército. Además, definió al desfile como una “rendición de cuentas al pueblo”.

“El Ejército debe servir únicamente para proteger la integridad territorial internacionalmente reconocida de Armenia”, declaró Pashinián ante altos mandos militares, diplomáticos extranjeros y miles de ciudadanos concentrados en la plaza.

Durante el desfile fueron exhibidos sistemas adquiridos de hasta siete países, según había adelantado el propio mandatario en los días previos, en referencia a la diversificación militar impulsada por Ereván en los últimos años.

Los organizadores no dudaron en mostrar los obuses autopropulsados franceses CAESAR, adquiridos en el marco de la creciente cooperación militar entre Ereván y París, así como sistemas de cohetes múltiples Pinaka y otros equipos comprados a India, uno de los nuevos proveedores clave del país caucásico.

El desfile también sirvió para presentar oficialmente los nuevos uniformes de las Fuerzas Armadas armenias y el renovado escudo militar, en una apuesta por proyectar una nueva identidad visual.

La nueva doctrina se aleja de Moscú

Las autoridades armenias buscaron mostrar así el cambio de doctrina militar del país, basado en la reducción de la dependencia exclusiva de Moscú y en la creación de una industria de defensa nacional capaz de responder a amenazas regionales mediante tecnologías modernas y producción propia.

El evento se celebró además en plena campaña para las próximas elecciones parlamentarias del 7 de junio, en un contexto de fuertes tensiones políticas internas y críticas de la oposición, que acusa al Gobierno de intentar utilizar el desfile como herramienta de legitimación. Diversos sectores opositores habían cuestionado previamente el costo y el simbolismo del acto militar.

Aun así, entre los asistentes predominó un ambiente de apoyo al Gobierno y curiosidad por los nuevos sistemas militares.

“Después de todo lo que pasó en los últimos años, la gente necesita sentir que el país puede defenderse. Si Rusia no quiere vendernos armas, entonces Armenia debe conseguirlas en otro lado. Lo importante es que el Ejército vuelva a estar preparado”, dijo a EFE uno de los asistentes al desfile.

Otra mujer comentó que le emocionaba «saber que después de tanto tiempo hay un Ejército firme”. Además, aseguró que lo que había visto parecía “más moderno” que parte del equipamiento ruso utilizado tradicionalmente por Armenia.

El desfile concluyó con una exhibición aérea y la liberación simbólica de palomas blancas por parte de niños, un gesto con el que las autoridades intentaron combinar el mensaje de fortalecimiento militar con el discurso oficial de paz promovido por el actual gobierno.EFE

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