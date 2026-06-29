Armenia no reacciona al reconocimiento israelí del genocidio armenio para no politizarlo

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Tiflis, 29 jun (EFE).- Armenia no reaccionará al reconocimiento del genocidio de su pueblo en el Imperio Otomano que expresó el Gobierno de Israel, enfrentado con Turquía, para no politizar el asunto, que tiene suma importancia para la nación caucásica, según las autoridades armenias.

«No vemos necesidad de ninguna reacción, ya que consideramos que abstenerse de politizar la cuestión del Genocidio Armenio sirve a los intereses de Armenia», declaró este lunes a los medios armenios el primer ministro del país, Nikol Pashinián.

El Gobierno de Israel aprobó este domingo reconocer el genocidio armenio, según anunció el Ministerio de Exteriores israelí, que ahora elevará al Parlamento dicho reconocimiento para su ratificación.

«Nunca es tarde para hacer lo correcto», afirmó en un comunicado el titular israelí de Exteriores, Gideon Saar, que calificó de «histórica» la decisión de reconocer como genocidio la masacre de en torno a 1,5 millones de armenios entre 1915 y 1923 a manos del Imperio Otomano.

Este lunes, Azerbaiyán, el principal aliado de Turquía, criticó a Israel por ese reconocimiento y llamó a reconsiderar esa decisión.

Pese a la falta del reconocimiento de la tragedia armenia, Ereván se encuentra ahora en un proceso de normalización de los lazos con Turquía y Azerbaiyán, proceso que considera muy importante para la supervivencia del Estado armenio en el complejo entorno geográfico y geopolítico en el que se halla el país.

Algunos expertos consideran que el reconocimiento del genocidio, que ha afectado a casi todas las familias que viven en Armenia y otras muchas que residen en el extranjero, podría estar más cerca cuando entre los países haya relaciones diplomáticas, contactos culturales y confianza mutua para abordar ese tema sensible, que sigue siendo un tabú en Turquía.

Israel ya estuvo cerca de reconocer el genocidio armenio en otras ocasiones, siempre coincidiendo con una crisis en sus relaciones con Turquía.EFE

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