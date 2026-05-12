Armenia no tiene planes de «divorcio» con Rusia, dice el presidente del Parlamento

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Tiflis, 12 may (EFE).- Armenia no tiene planes de divorciarse de Rusia, declaró este martes el presidente del Parlamento armenio, Alen Simonián, después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, recomendara a Ereván que se decida si quiere seguir en la Unión Económica Euroasiática, liderada por Moscú, o piensa ingresar en la Unión Europea, para proceder a un «divorcio civilizado».

«No tenemos tales intenciones, tampoco queremos reclamar alimentos o pedir custodia compartida de los hijos», bromeó Simonián en declaraciones al medio 24news.am.

Simonián llamó a los periodistas a «no ahogarse en un vaso de agua» y aseguró que «se trata de política», donde cada parte expone su punto de vista y luego se sientan a negociar.

«Iremos, nos sentaremos, negociaremos, algo propondrán ellos, algo propondremos nosotros. Eso se llama hacer política», insistió.

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, afirmó este lunes que no ha llegado el momento para que su país elija entre el ingreso en la Unión Europea y la continuidad de permanencia en la Unión Económica Euroasiática (UEE).

“Si nos retiramos de la UEE, lo haremos de manera planificada, no abruptamente. Como habrán notado, no tenemos la intención de hacer nada de forma abrupta”, dijo Pashinián.

Añadió que solo se celebraría un referéndum sobre la retirada de la Unión Económica Euroasiática si existiera una necesidad objetiva en ello.

Pashinián aseguró que no busca polemizar sobre el asunto y por el momento parte de que Armenia es miembro de pleno derecho de la UEE.

Armenia, cuyas relaciones con Rusia comenzaron a deteriorarse después de la guerra en Nagorno Karabaj en 2020, acogió la semana pasada su primera cumbre con la UE, así como la octava reunión de la líderes de la Comunidad Política Europea. EFE

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