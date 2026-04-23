Armenia prolonga hasta después de las elecciones el arresto del arzobispo líder opositor

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Tiflis, 23 abr (EFE).- La Justicia armenia prolongó este jueves por dos meses el arresto del arzobispo y líder opositor armenio Bagrat Galstanián, detenido en junio de 2025, según informaron medios locales.

«Las medidas preventivas alternativas no garantizan una conducta adecuada, por lo que la medida cautelar se prorrogará por dos meses», dijo el juez durante una vista celebrada en Ereván, capital armenia.

De esa manera, Galstanián, líder del movimiento Lucha sagrada, no saldrá en libertad antes de las elecciones parlamentarias del 7 de junio.

El arzobispo y una docena de seguidores de Lucha sagrada fueron detenidos a finales de junio de 2025, acusados de preparar atentados terroristas en el país y planear un cambio violento de poder. Desde entonces, su detención ha sido prorrogada en varias ocasiones.

La semana pasada, la Justicia armenia prolongó también el arresto domiciliario del empresario opositor armenio-ruso Samvel Karapetián, líder del partido Armenia Fuerte, en cuya defensa habían acudido previamente las autoridades rusas.

A la vez, el Tribunal Anticorrupción armenio, que lleva el caso de Karapetián, permitió al empresario dar entrevistas a los medios y reunirse con políticos, según medios locales.

La prolongación del arresto del empresario significa que tampoco podrá estar en libertad durante la celebración de elecciones parlamentarias en Armenia.

Karapetián, cuya fortuna se estima en 3.200 millones de dólares, cayó en desgracia tras posicionarse a favor de la Iglesia armenia en el abierto conflicto con el Gobierno.

Después de medio año en prisión preventiva, acusado de llamamientos a derrocar al poder en el país, el empresario fue puesto bajo arresto domiciliario en enero pasado.

Según encuestas, el partido del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, Contrato Cívico, lidera los sondeos de intención de voto de cara a las elecciones del 7 de junio, con el 24,3 % de los votos. Le sigue el partido Armenia Fuerte, con el 13,4 % de los sufragios. EFE

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