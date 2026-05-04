Armenia y el Reino Unido firman una declaración de cooperación estratégica

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Ereván, 4 may (EFE).- Armenia y el Reino Unido han firmado una declaración de cooperación estratégica durante una visita del primer británico, Keir Starmer, a Ereván para la participación en una cumbre de la Comunidad Política Europea, informaron este lunes las autoridades armenias.

«Con la declaración conjunta de asociación estratégica firmada hoy con el primer ministro Keir Starmer, abrimos un nuevo y prometedor capítulo en nuestras relaciones, que se basan en valores compartidos y una cooperación reforzada», escribió Pashinián en red social X, donde acompañó el mensaje con una foto con Starmer.

Armenia acoge hoy en el Complejo Karen Demirchián de Ereván a representantes de 48 países del continente y a Canadá que llegaron a la VIII cumbre de la Comunidad Política Europea.

Además, se encuentra desde el domingo en la capital armenia el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ya asistió a la cumbre celebrada hace un año en Dinamarca, mientras las grandes ausencias son el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Durante la cumbre se abordan asuntos como la resiliencia democrática y la lucha contra las amenazas híbridas, con especial énfasis en Rusia, y la conectividad, ya que el Cáucaso forma parte del corredor del medio, que permitirá a la UE recibir artículos e hidrocarburos de China y Asia Central a través del mar Caspio eludiendo territorio ruso e iraní.

La cumbre también es vista como un espaldarazo a Pashinián, que buscará la reelección en los comicios legislativos armenios del próximo 7 de junio. EFE

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