Arnautovic, el delantero que le dijo a Mourinho que era mejor que Ibrahimovic

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Óscar González

Dallas (EE.UU.), 19 jun (EFE).- El austríaco Marko Arnautovic, la principal amenaza al intento de récord de Emiliano Martínez, el delantero que el lunes, en Dallas, espera acabar con la racha sin goles del ‘Dibu’, es un personaje que pasó de ‘chico malo’ a padre de familia, encandiló a Jose Mourinho y fichó por el Estrella Roja para cumplir la promesa que le había hecho a Sinisa Mihailovic.

Con 48 goles en 134 partidos, Arnautovic no solo es el máximo goleador histórico de la selección austriaca, llega a Dallas como un veterano de 37 años que aún puede ser decisivo y que, pese a partir como suplente en la primera jornada, ya se ha estrenado como goleador, ante Jordania.

Atrás quedan sus años de ‘bad boy’, su peculiar relación con el actual entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, o su enfrentamiento con Manuel Pellegrini en el West Ham.

«Soy mejor que todos ellos»

En su primer contacto con Mourinho ya le dejó claro al entrenador portugués que era un jugador especial, con una arrogancia impropia de un futbolista de 18 años, que llegaba cedido al Inter desde el Twente neerlandés.

Arnautovic llegó al entrenamiento del Inter junto al director deportivo, Marco Branca, y Mourinho se acercó a la banda a saludarlo.

“Nos dimos la mano, intercambiamos unas palabras y Marko me dice: ‘Señor, soy mejor que todos ellos’”. «¡Mis delanteros esa temporada eran Ibrahimovic, Adriano, Hernán Crespo y Julio Cruz!. ¡Marko tenía 18 años y decía que era mejor que todos ellos!”, contó Mourinho en 2021.

Fue una relación compleja, Mourinho le definió como «un buen tipo pero con una mentalidad infantil», que cuadraba con un jugador capaz de llegar a destiempo tres veces en el mismo día durante una pretemporada.

«Estábamos en Abu Dabi para la pretemporada con el Inter en 2009. Me quedé dormido y llegué tarde al desayuno. Luego vino la reunión del equipo. El hotel era enorme y mi habitación estaba en el piso 75. Estaba esperando el ascensor, pulsando el botón una y otra vez, y aún me quedaban siete minutos, así que estaba bien. Pero aun así no llegué. Desastre número 2», reveló Arnautovic.

«Antes de que nos reuniéramos para el partido, volvió a suceder y pensé: ‘Me va a matar’. Entonces discutimos un poco y ese día me quedé fuera del equipo, entrenando por mi cuenta.»

El delantero desveló también que, poco después, no se enteró de cuándo era el entrenamiento y se presentó en la ciudad deportiva del Inter por la mañana, cuando la práctica era vespertina..

«Mourinho estaba allí con su cuerpo técnico, se levantó y empezó a aplaudir y reír. Dijo: ‘Eres mi hombre. Vienes aquí cinco horas antes del entrenamiento. ¡Te quiero! Toma, quédate con mi reloj'». se lo sacó de la muñeca y se lo entregó.

No fue el único incidente durante su estancia en Milán. El joven Arnautovic también le ´perdió’ un coche de lujo a Samuel Eto’o. El atacante camerunés le dejó un Bentley valorado en 150.000 euros porque el austríaco tenía una cita a la que quería impresionar. Llegó al restaurante con ella en el coche y le entregó las llaves al aparcacoches…sin reparar que el local no tenía aparcacoches.

La promesa a Mihailovic

Enfrentado a Manuel Pellegrini en el West Ham para forzar su salida al fútbol chino por una suculenta cantidad y de regreso a la Premier, primero, y luego al Inter, Arnautovic ha recabado en el Estrella Roja para cumplir la promesa que le hizo a Sinisa Mihajlovic, quien redirigió su carrera en el Bolonia.

Mihajlovic, que falleció en diciembre de 2022 víctima de la leucemia, siempre le habló del Estrella Roja, con quien se proclamó campeón de Europa como jugador, Y Arnautovic le prometió que algún día jugaría para el club serbio.

El 21 de julio de 2025, tras quedar libre en el Inter, cumplió su promesa, como reveló entre lágrimas en una emotiva conferencia de prensa de presentación

Ahora, disputa su primer Mundial con 37 años y está dispuesto a quebrar el sueño del arquero argentino Emiliano Martínez, quien apunta al récord de Sergio Romero’. El ‘Dibu’ lleva 42 metas imbatidas con la Albiceleste, tan solo cinco menos de las que tuvo el ‘Chiquito’ Romero. EFE

og/jl