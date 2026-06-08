Arolíneas turcas cancelan vuelos tras perturbaciones del tráfico por la guerra de Irán

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Ankara, 8 de junio (EFE).- Los nuevos ataques entre Irán e Israel han obligado a cambiar de rumbo a varios vuelos que habían partido de Estambul, tras lo cual dos aerolíneas turcas, Pegasus Airlines y AJet, cancelaron sus vuelos a Amán y Bagdad.

Así lo informa este lunes el diario turco Hürriyet, que publica que las cancelaciones se decidieron por motivos de seguridad, después de constatarse perturbaciones en el tráfico aéreo de la región de Oriente Medio.

Durante la noche del domingo a este lunes, un vuelo de la aerolínea de bajo coste AJet que había despegado de Estambul con destino a Erbil -la capital del Kurdistán iraquí- regresó a su punto de partida, mientras que otro avión de la misma compañía que se dirigía a Beirut fue desviado al aeropuerto internacional de Çukurova, en la provincia de Mersin (sur de Turquía).

Además, también un vuelo de Pegasus Airlines con destino a Erbil regresó al aeropuerto internacional Sabiha Gökçen de Estambul.

Además de Amán y Bagdad, Pegasus ha cancelado también los vuelos a Erbil.

Las aerolíneas han aconsejado a los pasajeros que consulten las notificaciones oficiales emitidas por las compañías aéreas para verificar si hay cambios en sus vuelos.- EFE

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