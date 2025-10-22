Arqueólogos rusos hallan un hacha meria de mil años de antigüedad

2 minutos

Moscú, 22 oct (EFE).- Los arqueólogos hallaron en Rostov Veliki, una de las ciudades más antiguas de Rusia, un hacha perteneciente a la tribu meria, asimilada por los eslavos en el siglo X de nuestra era, informó hoy el Museo del Kremlin de esa ciudad.

«La sensación de esta temporada arqueológica es un hacha meria del siglo X encontrada cerca de Rostov Veliki. Las excavaciones arqueológicas abrieron una nueva página de la historia temprana de las tierras de Rostov. Fue hallada un hacha de hierro única, típica de los antiguos merios», señaló la entidad en la red social VKontakte.

La tribu meria era un antiguo pueblo finoúgrio que vivió en el centro de Rusia occidental, ocupado actualmente por las regiones de Yaroslavl, Kostromá, Ivánovo y Vladímir.

Según el Museo del Kremlin de Rostov Veliki, los arqueólogos llevaron a cabo excavaciones entre julio y septiembre de este año en la localidad de Shulets, cerca de la ciudad.

«Los arqueólogos investigaban una localidad antigua de los siglos X-XIII y el cementerio aledaño. Durante los trabajos fueron hallados decenas de objetos de hierro y bronce. Especialmente destacó un hallazgo único, un hacha de hierro del siglo X completa», indicó.

El hacha, de 12 x 6,6 centímetros, tiene una hoja estrecha y alargada y pesa 550 gramos, es típica de los pueblos finoúgrios de la Edad Media temprana y podía ser usada tanto como herramienta de trabajo como arma de combate.

«Se trata de un hallazgo extremadamente raro para la región de Rostov. Tres hachas similares habían sido encontradas en las excavaciones de los años 1920 en la ciudadela de Sarsk (siglos VII-X). Esta hacha es la primera hallada fuera de esta ubicación y es un testimonio importante de la cultura material de la meria rural», añadieron.

La colección de estos hallazgos se sumará, tras ser estudiados a los fondos del museo, donde serán restaurados y puestos en exhibición, concluyó la institución cultural. EFE

mos/acm