Arranca el juicio por «falsificación de diploma» contra el alcalde de Estambul Imamoglu

2 minutos

Estambul, 12 sep (EFE).- El juicio por supuesta falsedad documental contra el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, suspendido del cargo por acusaciones de corrupción, arrancó este viernes en la prisión de Silivri, en Estambul, donde el socialdemócrata está en prisión preventiva desde marzo.

El juicio es una de varias causas abiertas en los últimos meses contra Imamoglu, alcalde de Estambul desde 2019, nombrado por su partido, el opositor CHP, como candidato para enfrentarse al actual presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, en los próximos comicios, previstos para 2028.

En marzo pasado, la Universidad de Estambul, donde Imamoglu se había licenciado en Empresariales en 1994, le retiró el diploma, junto con otras 27 personas, asegurando que la convalidación de sus estudios en una universidad del Norte de Chipre (ocupado por Turquía desde 1974) era irregular.

En julio pasado, la Fiscalía abrió diligencias, acusando a Imamoglu de haber cometido «falsedad documental continuada», por haber usado el diploma durante su carrera política, por lo que exige entre 2 y 8 años de cárcel, indica el diario Cumhuriyet en su versión electrónica.

No se ha aclarado si la acusación considera que Imamoglu falsificó personalmente documentos para conseguir esa convalidación.

El CHP asegura que la propia Universidad de Estambul incentivaba en 1990 el traslado de estudiantes de las universidades norchipriotas a sus aulas y que la norma que limitaba esta práctica solo se aprobó años más tarde.

El presidente del partido, Özgür Özel, acudió hoy a Silivri para presenciar la sesión del juicio, junto a numerosos diputados del CHP y otras figuras de la oposición turca.

El juicio se iba a celebrar inicialmente ayer en el Palacio de Justicia de Estambul, pero fue aplazado a hoy y reubicado sin darse a conocer el motivo, a una sala de la prisión. EFE

