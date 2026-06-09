Arranca el New European Bauhaus, un festival para construir comunidades sostenibles

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Bruselas, 9 jun (EFE).- La tercera edición del festival New European Bauhaus (NEB) arranca este martes en el Parque del Cincuentenario, en Bruselas, donde durante los próximos cinco días se exhibirán proyectos europeos de diseño arquitectónico comunitario y sostenible, además de actuaciones artísticas y debates con expertos y representantes políticos.

La iniciativa, impulsada por la Comisión Europea en 2020, aspira a repensar espacios habitables a través del arte, la arquitectura y la sostenibilidad, apoyando proyectos de construcción locales y respetuosos con el medioambiente.

Igualmente, esta edición hace hincapié en temas como la participación democrática en el diseño de comunidades y la vivienda asequible.

Hasta la fecha, en el marco del New European Bauhaus se han financiado más de 700 proyectos en la Unión Europea (UE) con la participación de más de 2.000 organizaciones a través de los fondos de cohesión y el programa Horizonte Europa, que supusieron un desembolso de 1.400 millones de euros en el periodo 2021-2027.

Los más de 70 proyectos seleccionados por el festival incluyen el uso de materiales vanguardistas y diseños arquitectónicos innovadores, y se encuentran expuestos en el Museo de Arte e Historia de Bruselas.

También se celebrarán debates y mesas redondas en las que se debatirá sobre economía circular en el sector de la construcción, cómo preparar comunidades frente el cambio climático, o el rol de la inteligencia artificial.

El aprovechamiento de espacios inutilizados, la reconstrucción de las ciudades ante emergencias -con Ucrania como fuente de aprendizaje-, o la necesidad de impulsar soluciones a medida para las diferentes comunidades europeas son otros de los temas que se discutirán en estos encuentros.

El festival prevé además decenas de actuaciones artísticas y actividades abiertas al público – entre ellas flamenco, jazz, talleres textiles y proyecciones de películas – en una agenda repleta de arte europeo hasta el próximo sábado.

La iniciativa apoya asimismo eventos paralelos en otros países de la UE durante este mes de junio, como jornadas de puertas abiertas, exhibiciones de arte y talleres de acción comunitaria.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, participaron hoy en la ceremonia de apertura del festival y resaltaron la necesidad de construir comunidades mejor conectadas y más resilientes.

La jefa del Ejecutivo comunitario anunció una financiación adicional de 50 millones de euros para la academia de la NEB, para apoyar el conocimiento y la innovación, así como el respaldo económico a empresas que respondan a los objetivos de la iniciativa.

Von der Leyen destacó la necesidad de que la UE avance hacia un modelo de construcción «más sostenible, más resiliente y con mejor conexión», manteniendo la «competitividad» del sector. «Tenemos que convertir el desperdicio en valor», aseveró.

Por su parte, Costa subrayó que los países europeos deben «garantizar» los programas regionales y nacionales del próximo presupuesto europeo, uno de los temas principales de la cumbre de líderes que se celebrará la semana que viene.

«Necesitamos sostenibilidad, necesitamos innovación y necesitamos precios asequibles», remarcó Costa, quien enfatizó la necesidad de encontrar soluciones para la crisis de la vivienda que atraviesa la UE. EFE

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