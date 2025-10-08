Arranca el tercer día de negociación de Gaza en Egipto con Witkoff y primer ministro Catar

1 minuto

El Cairo, 8 oct (EFE).- Una tercera ronda de conversaciones indirectas entre los negociadores de Israel y el grupo islamista palestino Hamás arrancó este miércoles en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij para acordar la aplicación del plan de paz para Gaza del presidente de EE.UU., Donald Trump, con un mayor apoyo de los mediadores.

Según informó a EFE una fuente de seguridad egipcia y dijo la televisión egipcia Al Qahera News, las delegaciones de alto nivel de ambas partes retomaron las negociaciones hacia las 11.00 hora local (8.00 GMT) en Sharm al Sheij, en el mar Rojo, con presencia de altos representantes de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos.

En las conversaciones de esta jornada estarán involucrados de forma directa los jefes de los servicios de Inteligencia de Egipto y Turquía, así como el primer ministro y jefe de la diplomacia de Catar, Mohamed bin Abdelrahmán, y un equipo negociador estadounidense encabezado por el enviado especial del mandatario republicano para Oriente Medio, Steve Witkoff. EFE

