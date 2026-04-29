Arranca en Indonesia el juicio contra 4 militares que atacaron con ácido a un activista

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Bangkok, 29 abr (EFE).- Un tribunal indonesio inició este miércoles un juicio contra cuatro miembros en activo de la inteligencia militar por su presunta participación en un ataque con ácido contra el defensor de derechos humanos Andrie Yunus, en un caso que ONG utilizan de ejemplo del declive de las libertades en Indonesia.

El activista fue víctima de una agresión con agentes químicos en Yakarta la noche del pasado 12 de marzo, después de participar en una protesta contra la revisión de la Ley Militar, que amplía el acceso de personal castrense a puestos civiles, según el medio público Antara.

La Fiscalía solicitó una pena de 12 años de prisión para los supuestos agresores, tras acusarlos de arrojar ácido a Yunus «para darle una lección», sabiendo que el líquido podía causar quemaduras graves, y como «efecto disuasorio» para que no hablara mal del Ejército.

El activista, que se había vuelto viral en los meses previos por su discurso antimilitarista, es coordinador adjunto de la Comisión para Personas Desaparecidas y Víctimas de la Violencia (Kontras), y sufrió quemaduras en el 20 % en su cara y cuerpo y perdió parte de visión en su ojo derecho.

El ataque fue calificado por sus compañeros en redes sociales como un «intento de asesinato premeditado».

En los últimos meses, varias personas han sido víctima de este tipo de ataques, con perfiles que van desde activistas a estudiantes o amas de casa y en un aumento de los casos de agresiones con ácido, especialmente comunes en la capital.

En este sentido, el pasado 22 de abril, miembros de la Cámara de Representantes propusieron un proyecto de ley sobre el control de sustancias peligrosas para prevenir estas agresiones, argumentando que estos delitos son recurrentes debido a la fácil disponibilidad de la sustancia y a su precio relativamente bajo.

En paralelo, grupos de derechos humanos han responsabilizado al presidente Prabowo Subianto, un exmilitar acusado de violaciones de derechos humanos hace décadas, de reprimir el espacio cívico desde su llegada al poder en octubre de 2024, especialmente en protestas antigubernamentales.

Prabowo ha ampliado además la influencia de las Fuerzas Armadas en las instituciones de la primera economía del Sudeste Asiático, en un movimiento que sus detractores denuncian que suponen un paso atrás en el proceso de democratización emprendido tras la caída de la dictadura de Suharto en 1998. EFE

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