Arranca en Madrid el juicio a un antiguo hombre de confianza de Pedro Sánchez

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El juicio por corrupción contra José Luis Ábalos, exministro español de Transportes, antiguo peso pesado del PSOE y figura clave en el ascenso al poder de Pedro Sánchez, comienza este martes en Madrid, entre declaraciones de los socialistas distanciándose del caso.

La vista arranca a las 10H00 (08H00 GMT) en el Tribunal Supremo de Madrid y es el primer gran caso de corrupción del Gobierno socialista que llega a juicio desde que se instaló en el poder hace ocho años, precisamente gracias a una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy por acusaciones de malos manejos públicos.

«Mi sensación, nuestra sensación, es de indignación», dijo el lunes el vicepresidente primero del gobierno de Sánchez, Carlos Cuerpo.

«Que actúe la justicia y que lo haga con contundencia, que es lo que esperamos todos», reclamó.

El juicio llega además con las elecciones del 17 de mayo en Andalucía en el horizonte, en las que, según los sondeos, los socialistas podrían acumular otra derrota en comicios regionales tras las sufridas en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Ábalos, que ocupó la cartera de Transportes entre 2018 y 2021, afronta acusaciones de corrupción, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal por irregularidades en contratos de compra de mascarillas durante la pandemia de covid‑19.

El caso lleva meses alimentando las críticas de la oposición, que ha aprovechado cada avance judicial para exigir la dimisión de Sánchez, varios de cuyos colaboradores más cercanos también están investigados.

«Recordemos» que Sánchez «llegó a decir que Ábalos era un desconocido en lo personal (…). Era su amigo y muy posiblemente su encubridor», dijo el lunes el portavoz del PP, Juan Bravo, sobre la relación entre Pedro Sánchez y Abalos.

– «Convenio criminal» –

Los socialistas contratacan recordando que el lunes empezó en Madrid el juicio contra un antiguo ministro de Interior del PP por organizar una trama para espiar y silenciar a un extesorero del partido que amenazaba con revelar secretos comprometedores.

Ante el Tribunal Supremo de Madrid, Ábalos —que se declara inocente— será juzgado junto a su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. La Fiscalía pide para él hasta 24 años de prisión.

El exministro lleva en prisión preventiva desde noviembre de 2025 y renunció a su escaño a finales de enero.

Según el ministerio público, los tres formaban un «convenio criminal» orientado al enriquecimiento personal, al aprovechar el cargo de Ábalos para favorecer adjudicaciones a empresas vinculadas a De Aldama.

En conversaciones privadas entre los acusados, que trascendieron a los medios, se les oye a menudo hablar de dinero en efectivo y prostitutas, otro golpe a unos socialistas que han hecho bandera de la lucha por las mujeres.

Más de 75 testigos y una veintena de peritos están citados en este juicio, que se prolongará previsiblemente hasta finales de mes.

El tribunal no abordará, por ahora, las otras ramas del caso que han salpicado a Santos Cerdán, sucesor de Ábalos como número tres del PSOE, también investigado por corrupción en un procedimiento paralelo.

Ábalos, García y Cerdán fueron figuras decisivas en el retorno de Sánchez al liderazgo socialista en 2017, tras la famosa «gira del Peugeot» con la que el ahora presidente del Gobierno reconquistó a las bases del partido.

Ese pasado compartido llevó a la oposición a bautizarlos despectivamente como «la banda del Peugeot».

En plena ofensiva política, el PP y el partido de extrema derecha Vox reclaman la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas, algo que el presidente descarta.

Sánchez sostiene que ignoraba las actividades investigadas y niega que el PSOE se beneficiara de una financiación ilegal. Tras la imputación de Cerdán, pidió disculpas a los ciudadanos y se desmarcó de los acusados.

Mientras tanto, el jefe de Gobierno encara otros frentes judiciales: su hermano David será juzgado a finales de mayo por presunto tráfico de influencias y su esposa, Begoña Gómez, está imputada en una causa independiente por corrupción.

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