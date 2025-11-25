Arranca en Polonia el juicio a Pablo González por espionaje, en ausencia del acusado

2 minutos

Cracovia (Polonia), 24 nov (EFE) – El Tribunal de Distrito de Varsovia celebró este martes la primera audiencia a puerta cerrada del juicio por espionaje contra el periodista hispano-ruso Pablo González, aunque, debido a la ausencia del acusado, la fiscalía solicitó que se determinase una nueva fecha para poder hacerle llegar una notificación.

Según recogió la agencia de noticias PAP, la juez Anna Ptaszek fijó la fecha de la nueva audiencia para el próximo 25 de febrero.

Tras la conclusión de la primera sesión, la juez indicó que no había pruebas de que la citación hubiera sido entregada al acusado, al que se refirió por su nombre ruso, Pavel Rubtsov, y añadió que muy probablemente éste se encuentra en Rusia, a donde fue entregado en 2024 como parte de un intercambio de prisioneros entre Moscú y los países occidentales.

Agregó que ya que ha sido acusado de un crimen, en base a la legislación polaca debe comparecer al menos en una de las audiencias, escuchar el acta de acusación y declarar si admite o no los hechos, así como proporcionar las explicaciones pertinentes si lo considera oportuno.

La fijación de una nueva fecha y la tentativa de notificación sugieren que el proceso judicial busca cumplir con los requisitos formales antes de considerar otras vías, como un posible juicio en rebeldía.

González, detenido por la Agencia de Seguridad Interna polaca (ABW) en febrero de 2022 en la frontera polaco-ucraniana, permaneció en prisión preventiva hasta agosto de 2024, cuando fue intercambiado en Ankara sin que hubiera comenzado el proceso contra él.

La acusación de haber ejercido como espía para la inteligencia militar rusa fue formulada el año pasado ante el Tribunal de Distrito de Przemysl, pero posteriormente el caso fue transferido ante el Tribunal de Distrito de Varsovia tras una decisión del Tribunal de Apelación de Rzeszów.

En marzo de este año el proceso penal fue suspendido, pero se reanudó tras una nueva revisión en julio.EFE

mag/cph/jgb