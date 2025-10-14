Arranca este miércoles la batalla por la corona del béisbol dominicano

4 minutos

Santo Domingo, 14 oct (EFE).- La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) inicia este miércoles su temporada 2025-26, con unos Leones del Escogido que buscan retener la corona frente a la amenaza de Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas, Estrellas Orientales, Gigantes del Cibao y Toros del Este.

Con 50 partidos de temporada regular, 18 juegos de la semifinal y una final pautada al mejor de nueve encuentros, cada equipo saldrá en busca de ser el último en pie cuando esta contienda termine.

Aunque ya no contarán con el dirigente campeón, Albert Pujols, los Leones han apostado por repetir el mismo resultado bajo las riendas del puertorriqueño Alex Cintrón.

«Estamos aquí para ganar. No estamos aquí para clasificar, ni llegar a la final, la meta es repetir», aseguró Cintrón, quien contará con un núcleo de jugadores que estuvo en el equipo el año pasado y que tiene un rol de liderazgo en sus aspiraciones de retener la corona, como son: Erik González, Junior Lake, Sócrates Brito, entre otros.

Apuesta por la consistencia

Los Tigres se quedaron a un «hit» de alcanzar su tercer campeonato consecutivo la pasada temporada y para esta campaña han apostado por una plantilla de jugadores experimentados, encabezada por su capitán Emilio Bonifacio y su estelar derecho César Valdez, además de hombres como Gustavo Núñez o Cristhian Adames.

«Siempre he dicho que los campeonatos se ganan con hombres y no con nombres, afortunadamente nosotros tenemos un grupo de jugadores talentosos», ha afirmado el gerente general del equipo, Audo Vicente.

Tras disputar tres de las últimas cuatro finales, las Estrellas han sido uno de los equipos más exitosos de Lidom, un éxito que se ha fundamentado en la profundidad de su «picheo», que nuevamente volverá a ser su fortaleza, con una rotación en la que figuran Enny Romero, ganador del premio Lanzador del Año la pasada temporada, Esmil Rogers y Oscar de la Cruz, además de Neftalí Féliz para cuidar la parte final de los partidos.

Los verdes también cuentan con el liderazgo de su capitán Robinson Canó, y no dudan de la mejoría con la que se presentan a esta nueva temporada.

«Este es un equipo que ha mejorado al 100 este año», apuntó, por su lado, el dirigente Fernando Tatis.

A recuperar la mística ganadora

«Saldremos con un equipo bien estructurado, conformado por muchos jóvenes con talento, mezcla de juventud y veteranía», señaló el colombiano Luis «Pipe» Urueta, dirigente de las Águilas, sobre su plan para recuperar la mística ganadora que los ha evadido en las últimas temporadas.

La experiencia de veteranos como Aderlin Rodríguez, Jugador Más Valioso de la pasada temporada, Webster Rivas o Richard Rodríguez, junto al talento de jóvenes como Julio Rodríguez o Arturo Disla, será parte de esa combinación que persigue conquistar el primer título para los cibaeños desde la temporada 2020-21.

Con el regreso de estelares como Hansel Alberto, Kelvin Gutiérrez, Carlos Paulino o la incorporación de Gary Sánchez, los Gigantes buscan volver a ser la potencia ofensiva que los llevó al título de campeones en el 2022.

«Queremos crear una dinastía y poder ganar varios campeonatos», expresó el dirigente José Leger, sobre la meta que él y sus muchachos comparten.

Por su parte, los Toros han quedado fuera de la postemporada en las últimas cuatro temporadas por lo que para su dirigente Víctor Estévez el objetivo está centrado en «crear un ambiente ganador», que les permita dejar detrás este espacio en el que el éxito les ha dado la espalda.

Estévez pretende llevar un juego dinámico, con hombres como Yairo Muñoz, y de poder, con bates como los de Sandber Pimentel o Bryan de la Cruz, que le permita producir carreras, así como prevenirlas con su picheo y defensa.

En la primer fecha los Leones reciben a los Tigres en el estadio Quisqueya Juan Marichal, los Gigantes visitan a las Águilas en el estadio Cibao, de Santiago (norte), y los Toros juegan con las Estrellas en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís (este). EFE

hr/mf/adl