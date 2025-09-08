Arranca juicio contra neozelandesa acusada de asesinar a sus hijos y meterlos en maletas

2 minutos

Sídney (Australia), 8 sep (EFE).- El juicio contra una mujer neozelandesa acusada de asesinar a sus dos hijos menores, cuyos restos fueron hallados en agosto de 2022 en dos maletas donde se cree permanecieron por varios años, arrancó este lunes en Auckland, en la Isla Norte de Nueva Zelanda, informó la prensa local.

Hakyung Lee, de 44 años, está acusada de matar a sus dos hijos menores, Minu Jo, de 6 años, y Yuna Jo de 8, en junio de 2018, y fue extraditada de Corea del Sur a Nueva Zelanda para enfrentarse a los cargos, de los que se declaró «no culpable».

Este lunes se eligió un jurado para el juicio de Lee en el Tribunal Superior de Auckland, que se prevé que dure cuatro semanas, mientras que la Fiscalía presentará su caso el martes y citará a 40 testigos.

Según medios locales neozelandeses, Lee, que se presentó ante el tribunal cabizbaja, planea representarse a sí misma, aunque dos abogados están disponibles para ayudarla si fuera necesario.

La acusada no habló durante la audiencia de este lunes y negó con la cabeza cuando fue preguntada si quería responder a través de su intérprete.

La mujer, que nació en Corea del Sur y obtuvo el pasaporte neozelandés tras residir en el país, regresó a su país de origen en la segunda mitad de 2018 sin que existiera registro de salida, según las investigaciones policiales.

Desde entonces había vivido en Seúl y otras localidades antes de trasladarse a principios de 2022 a un apartamento en la localidad de Ulsan, a unos 300 kilómetros de la capital surcoreana.

Los cuerpos de los dos pequeños fueron hallados en Nueva Zelanda a principios de agosto de 2022 en dos maletas presuntamente adquiridas en una subasta de objetos abandonados. Las autoridades creen que los dos menores estuvieron dentro de las maletas durante varios años.

Según documentos judiciales obtenidos por la cadena estatal Radio Nueva Zelanda, el esposo de la acusada falleció en 2017 tras empeorar su salud y antes de su muerte, los documentos indicaban que Lee amenazó con suicidarse y matar a sus hijos si su esposo fallecía.

Dichos textos revelaron que se desconoce la forma en la que murieron los menores, pero se cree que puede estar relacionada con la medicación que le recetaron a la madre para problemas de sueño tras el empeoramiento de la salud de su esposo y que no sería apta para niños.

Se cree que los menores murieron entre finales de junio y finales de julio de 2018. EFE

emg/pav/alf