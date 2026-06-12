Arranca la 28ª edición del Festival de Cine de Shanghái, con aspirantes hispanohablantes

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Shanghái (China), 12 jun (EFE).- La vigésimo octava edición del Festival Internacional de Cine de Shanghái (SIFF) arranca hoy en la megalópolis oriental china con presencia hispanohablante en las selecciones oficiales de las categorías de animación, documentales -con ganador español en 2025- y cortometrajes.

El certamen dará comienzo este viernes y se prolongará hasta el domingo de la semana que viene, 21 de junio, un día después de la gran gala en la que se repartirán las estatuillas conocidas como ‘cáliz de oro’.

Más de 420 filmes formarán parte del SIFF, a través de unos 1.500 pases en 52 cines de Shanghái y de otras cinco ciudades de los alrededores. De ellos, 77 lograron pasar el corte del jurado, con 41 eligiendo este evento para su estreno a nivel mundial.

Según el comité organizador, a los quince minutos de abrir las taquillas ya se habían vendido más de 250.000 entradas, llegando incluso a agotarse en algunos pases como el del 21 de junio para ‘My Own Last Supper’ (‘Mi propia última cena’), del indonesio Ismael Basbeth, una de las obras seleccionadas en la competición principal.

La categoría con más participación hispanohablante será la de documentales, en la que el cineasta español Agustín Márquez logró alzarse el año pasado con el ‘cáliz de oro’ gracias a ‘Constanza’, el cual seguía la historia de un escultor y una joven modelo con la que va entablando relación.

Este año, entre los cinco documentales seleccionados en el corte final figuran ‘Benigno’, del español David Baute, y ‘El tigre del Este’, del chileno Jorge Acevedo.

El primero trata sobre un anciano que aún vive en el mismo hogar que le vio nacer y en el que pasa sus últimos días tras serle diagnosticado un tumor; el segundo, de un joven arriero y músico autodidacta que decide abandonar su pueblo para cumplir el sueño de su vida, que es convertirse en músico profesional y tocar en México.

También cinco filmes fueron seleccionados en la categoría de animación, en la que compite ‘Winnipeg, semillas de esperanza’ una coproducción entre España, Chile y Argentina a cargo de Elio Guiroga y Beñat Beitia que narra la odisea de 2.400 refugiados de la Guerra Civil española que buscaron una nueva vida en Chile a bordo de un pequeño transatlántico llamado ‘Winnipeg’, en un viaje organizado por el poeta y diplomático Pablo Neruda.

Por último, dentro del segmento de animación de la sección de cortos figura ‘Unplug’, dirigido por el dúo Comandante Bebé -formado por los españoles Rubén Canales Roizo y Amanda González Sotillo-, que habla de la exploración del propio cuerpo a través de los ojos de un joven que tiene que asearse para volver a clase. EFE

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