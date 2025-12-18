Arranca la cumbre de la UE donde se tratará de sacar adelante la financiación a Ucrania

Bruselas, 18 dic (EFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) comenzaron este jueves una cumbre en la que tratarán de sacar adelante el uso del efectivo que generan los activos rusos inmovilizados por sanciones para financiar a Ucrania, para lo cual tratarán de salvar el veto que mantiene Bélgica.

Los jefes de Estado y de Gobierno iniciaron el encuentro pasadas las 11.30 hora local (10.30 GMT), una hora y media más tarde de lo inicialmente previsto y después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reunieran con representantes de agricultores europeos que hoy protestan en Bruselas.

Los mandatarios destacaron a su llegada a la cumbre la importancia de esta cita y la urgencia de tomar una decisión para poder garantizar que Ucrania puede seguir financiándose ante la continuidad de la guerra iniciada por Rusia.

El presidente del Consejo Europeo dijo que la UE tomará hoy una «decisión política» que permita asegurar «las necesidades financieras» de Ucrania para 2026 y 2027, con el fin de que ese país pueda «seguir luchando hacia una paz justa y duradera». EFE

