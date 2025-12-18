Arranca la cumbre de la UE donde se tratará de sacar adelante la financiación a Ucrania

5 minutos

Bruselas, 18 dic (EFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) comenzaron este jueves una cumbre en la que tratarán de sacar adelante el uso del efectivo que generan los activos rusos inmovilizados por sanciones para financiar a Ucrania, para lo cual tratarán salvar el veto que mantiene Bélgica.

Los jefes de Estado y de Gobierno iniciaron el encuentro pasadas las 11.30 hora local (10.30 GMT), una hora y media más tarde de lo inicialmente previsto y después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reunieran con representantes de agricultores europeos que hoy protestan en Bruselas.

Los mandatarios destacaron a su llegada a la cumbre la importancia de esta cita y la urgencia de tomar una decisión para poder garantizar que Ucrania puede seguir financiándose ante la continuidad de la guerra iniciada por Rusia.

El presidente del Consejo Europeo dijo que la UE tomará hoy una «decisión política» que permita asegurar «las necesidades financieras» de Ucrania para 2026 y 2027, con el fin de que ese país pueda «seguir luchando hacia una paz justa y duradera».

«Lo más importante», dijo el político portugués, «es la decisión política» y «el mensaje claro que enviemos a Rusia». También apuntó a que las «tecnicidades» de esa solución deberán seguir siendo trabajadas después con la Comisión Europea.

La alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo por su parte que es crucial que los Veintisiete acuerden hoy un método para financiar a Ucrania porque Vladimir Putin da por hecho el fracaso de las negociaciones y hay que negarle esa victoria a Rusia.

Presión creciente sobre Bélgica

En las imágenes difundidas sobre el inicio de la cumbre pudo verse al primer ministro belga, Bart De Wever, departiendo en un primer momento a solas con Costa, una discusión a la que se fueron sumando mandatarios hasta formar un corrillo rodeando al líder conservador flamenco.

Fue un adelanto del tema central del encuentro: las discusiones para tratar de convencer a Bélgica para que levante su oposición a la propuesta de utilizar para financiar a Kiev el efectivo que generan los activos del Banco Central Ruso inmovilizados, y cuya mayor parte custodia la firma con sede en territorio belga Euroclear.

El propio De Wever insistió este mismo jueves en su rechazo al plan, y apoyó en cambio la alternativa de emitir deuda a cargo del presupuesto de la Unión Europea (UE), el «plan B» de Bruselas pero que por ahora no es la opción principal sobre la mesa por requerir unanimidad y no contar con los suficientes apoyos.

«Nuestra postura es conocida y no ha cambiado», dijo el primer ministro belga en un discurso ante el Parlamento nacional, antes de participar en la cumbre. De Wever teme que Rusia tome represalias económicas y judiciales en su contra en el futuro, y pide que todos los riesgos estén cubiertos y mutualizados sin limitaciones, en su totalidad y desde el primer día por el resto de Estados miembros.

Pese a la oposición belga, la opción de usar los activos rusos podría salir adelante con una mayoría cualificada del Consejo de la UE, pero diversas fuentes diplomáticas consideran que es un decisión que «no se puede tomar sin Bélgica».

No obstante, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, abrió hoy la puerta a que el préstamo de reparación salga adelante incluso sin el apoyo belga.

«Lo crucial ahora es asegurar que Ucrania tenga fondos. Así de simple. Que tengan los recursos financieros para poder seguir defendiéndose a sí mismos y al resto de nosotros», dijo a su llegada a la cumbre Frederiksen, cuyo país ostenta la Presidencia semestral del Consejo de la UE.

«Con todo lo que está sucediendo, Europa debe poder tomar las decisiones necesarias para que podamos cuidar de nuestros ciudadanos. Lo que más me gustaría es que encontráramos una solución amistosa y unánime, pero el tiempo apremia», dijo.

«No puede ser que uno o dos países bloqueen que los demás podamos cuidar de nuestros países», dijo en referencia a la oposición de Bélgica y también de Hungría, cuyo rechazo al plan se interpreta más por la cercanía a Moscú del mandatario húngaro, Viktor Orbán.

Los activos rusos inmovilizados en Bélgica en el depositario de valores Euroclear ascienden a unos 185.000 millones de euros, el 27 % del PIB del país.

Otros países como Italia, Bulgaria y Malta han pedido opciones alternativas y se habla incluso de la posibilidad de que, si no hay consenso, se ofrezca a Ucrania un mecanismo temporal para que el país pueda tener fondos en el segundo trimestre de 2026.

La agenda de la cumbre en principio se limita a este jueves, aunque diversas fuentes diplomáticas apuntan a que se prolongará probablemente hasta el viernes debido a la complejidad de las discusiones. EFE

