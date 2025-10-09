The Swiss voice in the world since 1935
Arranca la reunión del Gabinete de Seguridad israelí para validar el alto el fuego en Gaza

Jerusalén, 9 oct (EFE).- La reunión del Gabinete de Seguridad israelí para ratificar el acuerdo de alto el fuego en Gaza arrancó en Jerusalén, según informó a EFE una fuente gubernamental, y a ella le seguirá otra reunión del Gobierno en pleno para dar la última luz verde al texto.

Medios israelíes indicaron que la reunión de este gabinete, que engloba a ministros clave y decide sobre el progreso de la ofensiva en Gaza, comenzó sobre las 18.30 horas (15.30 GMT), con una hora y media de retraso respecto a la hora prevista. EFE

