Arranca la segunda jornada electoral en Chequia, con el magnate Babis como favorito

Praga, 4 oct (EFE).- La República Checa inició este sábado la segunda jornada de sus elecciones legislativas, tras una campaña marcada por el descontento social ante la inflación y la posibilidad de un giro en la política exterior si regresa al poder el magnate populista Andrej Babis, favorito según los sondeos.

Las urnas estarán abiertas este sábado entre las 08.00 y 14.00 hora local (06.00 y 12.00 GMT), y los primeros resultados se esperan para esta misma tarde.

Unos ocho millones de ciudadanos con derecho a voto están llamados a elegir entre un total de 26 partidos y coaliciones para determinar los 200 miembros de la Cámara Baja.

El principal favorito para ganar, con alrededor del 30 % de los votos según los sondeos, es Babis, quien se define como «trumpista» y admirador del primer ministro ultraderechista húngaro, Viktor Orbán.

El magnate de 71 años, uno de los hombres más ricos del país, es según analistas locales más crítico con Rusia que Orbán, pero sostiene que Chequia no debería brindar tanta ayuda a Ucrania, ya que considera prioritario centrarse en los problemas sociales que afectan a los ciudadanos checos.

Mientras, el actual primer ministro, el conservador Petr Fiala, un ferviente aliado de Kiev, trata de contrarrestar su impopularidad y el descontento popular por la situación económica, con la advertencia de que si Babis vuelve al poder, la democracia se deteriorará y el país podría abandonar su rumbo europeísta.

En ese sentido, el primer ministro emitió un mensaje en redes sociales instando a la ciudadanía a acudir a las urnas «para no despertarse en otro país».

La gobernante alianza conservadora-liberal ‘Spolu’, obtendrá, según las encuestas, en torno al 20 %, ocho puntos menos que hace cuatro años, lo que le complicaría mucho alcanzar una mayoría en la Cámara.

El partido liberal de los Alcaldes (STAM), socio actual de ‘Spolu’, conseguirá, según los sondeos un 11 % de los votos, similar a los Piratas, un partido que abandonó el Ejecutivo el año pasado, siendo estos dos partidos los únicos posibles aliados de Fiala.

Por su parte, el tercer partido más votado, con un estimado 13 %, sería el euroescéptico, prorruso y xenófobo SPD, del checo-japonés Tomio Okamura, quien, de ser socio de Babis, podría empujar a éste a posiciones más críticas con la Unión Europea (UE) y la OTAN.

Pero el partido de Babis, ANO, necesitará probablemente el apoyo de al menos otro partido más, que podría ser ‘Stacilo!’ (Basta!) o ‘Motoriste’, dos formaciones populistas que actualmente no están en la Cámara. EFE

