Arranca mañana la primera edición del Festival Andalusí Mediterráneo en Tetuán

Rabat, 4 dic (EFE).- La ciudad marroquí de Tetuán acogerá desde mañana viernes la primera edición del Festival Andalusí Mediterráneo, que incluirá un homenaje al pintor Ahmed Ben Yessef, nacido en 1945 en Tetuán y residente en Sevilla (España).

Durante los tres días del festival se celebrarán conferencias y espectáculos artísticos en el marco de la designación de Tetuán como una de las Capitales Mediterráneas de la Cultura y el Diálogo para 2026 por la Unión para el Mediterráneo, con el objetivo de poner en valor el patrimonio cultural de la ciudad y su papel histórico como puente entre África y Europa.

El programa incluye además la exposición «De Sevilla a Tetuán» del pintor Ahmed Ben Yessef, organizada como homenaje a su trayectoria artística, según informaron los responsables del festival

«La exposición es un gesto de reconocimiento hacia un artista cuya trayectoria ha contribuido en gran medida a reforzar el diálogo estético entre las dos orillas, y a transmitir, a través de su obra y de su enseñanza, una visión abierta, exigente y profundamente humana de la creación», dijo Hafida Sedraoui, presidenta del Festival Andalusí Mediterráneo de Tetuán en una declaración recogida por la nota.

Ben Yessef, autor del mural conmemorativo del Centenario de Sevilla Fútbol Club realizadas en una de las fachadas del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en 2005, presentará en esta muestra las obras que realizó entre 1963 y 2025 y que recorren las diferentes etapas y tendencias de su trayectoria.

El pintor trabajó a lo largo de su carrera con técnicas diversas como el dibujo, el óleo, la acuarela, el grabado, la cerámica y la escultura.

En 1967, obtuvo el Gran Premio de la Exposición de Pintores Españoles y Marroquíes de la Escuela de Tetuán y en el mismo año se trasladó a Sevilla para continuar sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Durante su trayectoria recibió varios premios nacionales e internacionales. EFE

