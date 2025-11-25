Arranca mañana la primera Feria del Libro en Español en Rabat

Rabat, 25 nov (EFE).- Rabat acogerá a partir de mañana miércoles la primera edición de la Feria del Libro en Español, un encuentro literario que reúne a escritores de España e Hispanoamérica y Marruecos como el mexicano Jorge Volpi y el periodista español Álex Grijelmo.

El evento -que se celebrará durante tres días- se inaugurará con un homenaje a la escritora española Ana María Matute (1925-2914), una de las mejores autoras de la novela de posguerra, con una exposición titulada «Quien no inventa no vive».

La feria -organizada por la embajada de España en Marruecos, el Instituto Cervantes y varias embajadas iberoamericanas- desplegará un programa de presentaciones de libros, lecturas poéticas, conferencias y diálogos entre escritores de ambos lados del Atlántico, según informó el Instituto Cervantes de Rabat en un comunicado.

«La cita aspira a consolidarse como un espacio de encuentro entre comunidades hispanohablantes y la activa red de hispanistas marroquíes», se lee en la nota.

Durante la feria, Jorge Volpi, uno de los nombres centrales de la literatura hispanoamericana contemporánea y miembro destacado del grupo literario de jóvenes escritores mexicanos que surgió en la década de 1990 «Crack», presentará su historia de ficción ‘La invención de todas las cosas’ (2024).

Asimismo, Álex Grijelmo presentará su libro ‘La perversión del anonimato’ (2024), donde analiza cómo el discurso digital transforma la verdad, la identidad y la ética pública.

En la feria también participará la argentina Valeria Correa Fiz, que leerá poemas de ‘Así el deseo’ (2021) y fragmentos de su novela ‘Hubo un jardín’ (2022), y escritores españoles como Beatriz Mesa y Lucas Martín Serrano.

La cita cerrará con la mesa redonda titulada «El desafío de escribir en español», dedicada al papel del español como lengua literaria en Marruecos en la que participarán reconocidos hispanistas marroquíes. EFE

