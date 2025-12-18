Arranca un tercer tipo de cambio oficial en Cuba para atajar las distorsiones económicas

Juan Palop

La Habana, 18 dic (EFE).- Una nueva tasa de cambio -la tercera oficial en paralelo- arrancó este jueves en Cuba en el último intento de las autoridades por atajar las graves distorsiones del mercado cambiario, un elemento clave en el enquistamiento de la crisis en la isla.

El Banco Central de Cuba (BCC) fijó la tasa en su primera jornada en 410 pesos por dólar, lo que la sitúa en la franja inferior de la horquilla del mercado informal, lo que implica una validación tácita de ese tipo de cambio que el Gobierno cubano ha denostado reiteradamente.

Según explicó la víspera la ministra-presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado, esta nueva tasa «flotante» y modificada a diario para mantener un «precio competitivo», según oferta y demanda, está reservada para que el Estado compre divisas a exportadores y otros oferentes de divisas.

Delgado insistió en que esta nueva tasa se enmarca en la primera fase del proceso de unificación cambiaria «gradual» y «responsable» que quiere llevar a cabo el Gobierno. El objetivo es «cerrar gradualmente las brechas monetarias que afectan a la economía y a las familias», explicó.

En esta primera fase, agregó, se mantendrán sin cambios los otros dos cambios oficiales: el de las personas jurídicas (24 pesos por dólar) y el de las personas físicas (120 pesos por dólar). Por comparación, la tasa de referencia que publica a diario el medio independiente El Toque se situó este jueves en los 440 pesos por billete verde.

«La decisión de reconocer un tercer segmento se sustenta en la existencia objetiva de diferencias entre las tasas de cambio oficiales y el valor real que refleja la escasez de divisas», reconoció Delgado.

Cuba sufre desde hace más de cinco años una grave crisis económica con escasez de bienes básicos (alimentos, medicinas, combustible), prolongados apagones diarios, elevada inflación, dolarización parcial y migración masiva.

Dudas de los expertos

Varios expertos cubanos consultados por EFE mostraron sus dudas sobre la nueva medida del Gobierno cubano, aunque con matices importantes entre las distintas opiniones.

El economista Mauricio de Miranda habló de «un nuevo disparate en política económica» y abogó por una «tasa de cambio unificada», fijada por el mercado y no desde las instituciones.

Por su parte, el economista Miguel Alejandro Hayes dudó del éxito de la medida porque el objetivo final a su juicio no es tanto la estabilización monetaria como la puesta en marcha de un «instrumento recaudacionista» de divisas para el Estado que no se emplean en inversión para el desarrollo sino en esquemas de negocio.

El economista Pavel Vidal, a su vez, destacó que el mecanismo para fijar la nueva tasa no es transparente ni sencillo y apuntó que establece «restricciones claras» para la compra de divisas. «El mercado informal seguirá desempeñando un papel relevante como vía complementaria para cubrir la demanda insatisfecha», vaticinó.

El economista Ricardo Torres vio positivo el establecimiento de una vía legal para comprar y vender divisas a una tasa competitiva, pero advirtió que será preciso ver cómo funciona el mecanismo con el paso del tiempo por el riesgo de discrecionalidad del BCC en el establecimiento de la tasa.

El economista y politólogo Arturo López-Levy, por su parte, apuntó a EFE que a su juicio el problema no es tanto la multiplicidad de tasas -que en otras transiciones económicas ha funcionado- como la «transparencia» del mecanismo y «el tamaño de las brechas» entre los diferentes tipos.

A su juicio, la medida puede ser un «paso en la dirección correcta» si a continuación se aplican reformas estructurales. «La política cambiaria no puede sustituir la reforma del sistema económico», agregó.

Bloqueo a El Toque

La tasa se puso en marcha un día después de que El Toque -conocido por publicar diariamente la tasa de referencia del mercado informal- denunciase el bloqueo de su página web en la isla tras un fuerte ciberataque.

El Gobierno cubano y los medios oficiales llevaban semanas cargando contra este medio, con sede en Miami, acusándole de estar financiado por Estados Unidos, ser contrarrevolucionario y tratar de desestabilizar al país. El Ejecutivo ha llegado a hablar de «terrorismo económico».

El medio ha negado en repetidas ocasiones estas acusaciones y explicado que la tasa se calcula con base en un algoritmo -sin intervención humana- que sigue anuncios de compraventa de divisas en foros y redes sociales, y filtra valores anómalos y extremos. El proceso es supervisado por el reconocido economista cubano Pavel Vidal.

Sobre su financiación, su director, José Jasán Nieves, explicó a EFE en noviembre que en torno al 50 % del presupuesto anual de El Toque proviene de la cooperación internacional estadounidense, pero negó que esto influyese en su línea editorial. EFE

