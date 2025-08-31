Arrancan en Bielorrusia ejercicios militares de la postsoviética OTSC
Moscú, 31 ago (EFE).- Los ejercicios militares Interacción 2025, Búsqueda 2025 y Escalón 2025 de la postsoviética Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSС) arrancaron hoy en Bielorrusia con la participación de más de 2.000 efectivos y 450 máquinas de combate.
La apertura de los ejercicios conjuntos se celebró en la plaza de la Victoria de Vítebsk, con la participación del jefe del Estado mayor, viceministro de Defensa de Bielorrusia, mayor general Pável Muravéiko, y el jefe del Estado Conjunto de la OTSC, el coronel general ruso Andréi Serdiukov, informó RIA Nóvosti.
Según el mando militar de la OTSC, en los ejercicios participarán «más de 2.000 militares y 450 máquinas de combate, incluyendo 9 aviones y helicópteros militares y más de 70 drones de diversos tipos» de Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán.
«Participarán contingentes militares, unidades de tropas especiales de la policía, fuerzas de seguridad y emergencias», puntualizó el servicio de prensa del mando de los ejercicios.
Armenia, formalmente miembro de la organización pero distanciada de ella desde la guerra de Nagorno Karabaj, no envió tropas a los ejercicios. EFE
