The Swiss voice in the world since 1935

Arrancan en Bielorrusia ejercicios militares de la postsoviética OTSC

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 31 ago (EFE).- Los ejercicios militares Interacción 2025, Búsqueda 2025 y Escalón 2025 de la postsoviética Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSС) arrancaron hoy en Bielorrusia con la participación de más de 2.000 efectivos y 450 máquinas de combate.

La apertura de los ejercicios conjuntos se celebró en la plaza de la Victoria de Vítebsk, con la participación del jefe del Estado mayor, viceministro de Defensa de Bielorrusia, mayor general Pável Muravéiko, y el jefe del Estado Conjunto de la OTSC, el coronel general ruso Andréi Serdiukov, informó RIA Nóvosti.

Según el mando militar de la OTSC, en los ejercicios participarán «más de 2.000 militares y 450 máquinas de combate, incluyendo 9 aviones y helicópteros militares y más de 70 drones de diversos tipos» de Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán.

«Participarán contingentes militares, unidades de tropas especiales de la policía, fuerzas de seguridad y emergencias», puntualizó el servicio de prensa del mando de los ejercicios.

Armenia, formalmente miembro de la organización pero distanciada de ella desde la guerra de Nagorno Karabaj, no envió tropas a los ejercicios. EFE

mos/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR