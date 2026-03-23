Arrancan las negociaciones de la COP15 para la inclusión de nuevas especies protegidas

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São Paulo, 23 mar (EFE).- Las negociaciones de la decimoquinta conferencia de la ONU sobre especies migratorias (COP15) han arrancado este lunes en la ciudad brasileña de Campo Grande con el foco puesto en la ampliación de la lista de animales protegidos.

La secretaria ejecutiva de la Convención sobre la conservación de las especies migratorias, Amy Fraenkel, ha afirmado durante la apertura que la ampliación de la lista es una forma de reforzar la protección de animales que viven en una situación alarmante debido al impacto del cambio climático y de la caza ilegal.

Entre las 42 nuevas especies cuya inclusión los países deben evaluar, figuran el búho nival, un ave de plumaje blanco que habita la tundra ártica; la hiena rayada, que vive en África y en ciertas partes de Asia y se encuentra amenazada; y algunos tipos de tiburón martillo.

Además, Fraenkel ha destacado los planes para lanzar esta semana una iniciativa global para combatir la captura ilegal de animales, una de las principales amenazas a su supervivencia.

En ese sentido, la funcionaria ha mencionado el ejemplo de la tortuga verde marina, cuya población ha crecido en las últimas décadas, para mostrar lo que «la cooperación internacional puede lograr».

Por otra parte, la ministra de Medioambiente de Brasil, Marina Silva, ha dicho que la COP15 debe llevar a «avances importantes» y a la promoción de nuevas iniciativas para la protección de las especies migratorias.

«Si trabajamos juntos es posible conciliar desarrollo y conservación», ha asegurado.

Más de 2.000 representantes de gobiernos, organizaciones internacionales y ONG participan a lo largo de esta semana en la conferencia internacional, que se celebra cada tres años.

Según el último informe de la ONU sobre el tema, el porcentaje de animales de la lista de la Convención que vive bajo amenaza ha subido hasta el 24 %, dos puntos más que hace dos años, y un 49 % registra poblaciones decrecientes, frente al 44 % anterior.EFE

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