Arrancan las obras de línea 9 del metro de Santiago, que conectará el centro y la zona sur

2 minutos

Santiago de Chile, 19 ago (EFE).- Las obras de la línea 9 del metro de Santiago arrancaron este martes con el objetivo de terminar el primer tramo en 2030 y conectar, en aproximadamente 35 minutos, los 27 kilómetros que separan el centro de la capital de la comuna de Puente Alto, en la periferia sur.

La obra, que contempla una inversión de 2.733 millones de dólares, incluye la construcción de 19 estaciones en ocho comunas de la capital y beneficiará a cerca de 2 millones de personas.

«Acá no solamente estamos construyendo infraestructura, estamos construyendo justicia. Estamos construyendo ciudad de una manera distinta”, dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, que anunció los planes para construir la nueva línea en 2023.

El primer tramo de la obra está previsto que se inaugure en 2030 (10 estaciones), mientras que el segundo (4 estaciones) y el tercero (5 estaciones) concluirán previsiblemente en 2033.

También se construirán un taller y unas cocheras en la comuna de La Pintana, también en el sur, en un terreno de 45.000 metros cuadrados.

«Nunca este país había construido metro al ritmo que lo estamos haciendo hoy en día. Estamos construyendo cuatro nuevas líneas, estamos extendiendo otra más y estamos modernizando la línea uno», indicó el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

El metro de Santiago cuenta actualmente con 7 líneas y 136 estaciones en 140 km de trazado que transitan a través de 26 comunas de la ciudad.

«Son más de 8.000 millones de dólares que está manejando esta compañía pública en beneficio de todos los chilenos y eso habla también de lo que podemos hacer como estado, cuando planificamos con visión de futuro y cuando miramos los proyectos como Gobierno de Estado», agregó el ministro. EFE

mmm/eav

(foto)