Arrestadas seis personas en Marruecos por su presunta vinculación a un robo en Francia
Rabat, 6 sep (EFE).- La policía marroquí arrestó a seis personas por su presunta vinculación a un robo a mano armada de una tienda de teléfonos móviles en territorio francés.
Los seis detenidos fueron presentados ante la fiscalía competente en Casablanca, informó una fuente de seguridad.
Las pesquisas realizadas por la Brigada Nacional de Policía Judicial llevaron a incautar 31 teléfonos móviles procedentes de un asalto armado cometido el pasado febrero contra una empresa distribuidora de teléfonos móviles en Francia.
Tras las investigaciones, los efectivos marroquíes arrestaron a dos personas en Marrakech y Rabat y otras cuatro personas por su presunta vinculación en «la posesión, tráfico y venta de teléfonos móviles» procedentes del robo, explicó la misma fuente, que añadió que los efectivos marroquíes incautaron varios equipos electrónicos de origen sospechoso. EFE
