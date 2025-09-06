The Swiss voice in the world since 1935

Arrestadas seis personas en Marruecos por su presunta vinculación a un robo en Francia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Rabat, 6 sep (EFE).- La policía marroquí arrestó a seis personas por su presunta vinculación a un robo a mano armada de una tienda de teléfonos móviles en territorio francés.

Los seis detenidos fueron presentados ante la fiscalía competente en Casablanca, informó una fuente de seguridad.

Las pesquisas realizadas por la Brigada Nacional de Policía Judicial llevaron a incautar 31 teléfonos móviles procedentes de un asalto armado cometido el pasado febrero contra una empresa distribuidora de teléfonos móviles en Francia.

Tras las investigaciones, los efectivos marroquíes arrestaron a dos personas en Marrakech y Rabat y otras cuatro personas por su presunta vinculación en «la posesión, tráfico y venta de teléfonos móviles» procedentes del robo, explicó la misma fuente, que añadió que los efectivos marroquíes incautaron varios equipos electrónicos de origen sospechoso. EFE

fzb/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR