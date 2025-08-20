The Swiss voice in the world since 1935

Arrestados 13 implicados en asesinato de colaboradores de alcaldesa de Ciudad de México

Ciudad de México, 20 ago (EFE).- La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó este miércoles de la detención de 13 personas, entre ellas tres que participaron directamente en los homicidios de sus colaboradores cercanos Ximena Guzmán y José Múñoz.

El pasado 20 de mayo, Ximena Guzmán de 42 años, y José Muñoz, de 40, funcionarios cercanos a Brugada, fueron acribillados en la céntrica avenida Tlalpan.

Un día después, las autoridades capitalinas aseguraron que al menos cuatro personas habrían participado en la muerte de ambos funcionarios, los asesinados de mayor perfil de los últimos años en la capital mexicana, y afirmaron que el atentado contó con «un importante grado de planeación».

«Informo a la ciudadanía que durante la madrugada de este día, en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo, relacionado con los homicidios de nuestros compañeros, Ximena Guzmán y José Muñoz», informó Brugada en una breve conferencia. EFE

