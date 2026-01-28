Arrestados en Turquía seis empresarios acusados de espiar para Irán, según un medio

1 minuto

Ankara, 28 ene (EFE).- Seis empresarios, cinco turcos y un iraní, han sido detenidos en Turquía acusados de espiar para Irán, según informan este miércoles medios locales.

El diario progubernamental Sabah señala que los arrestados, dueños de empresas del sector de la defensa y del textil, fueron detenidos en una operación llevada acabo en cinco provincias de Turquía.

Todos han sido enviados a prisión provisional por un tribunal de Estambul bajo los cargos de obtener información confidencial del estado con fines de espionaje político o militar.

El diario Sabah informa de que el grupo estaba dirigido por agentes del servicio de inteligencia de Irán, y que su tarea consistía en tomar fotografías y vídeos de la base militar de Estados Unidos de Incirlik, y que dos de los detenidos siguieron un curso de manejo de drones en Irán el pasado verano.

Otro de los detenidos, según ese medio, habría recibido órdenes de ejecutar a miembros de la oposición iraní.EFE

dt-as/cg