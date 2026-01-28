Arrestados tres colombianos en Italia que gestionaban una fábrica de cocaína en Florencia

Roma, 28 ene (EFE).- Tres colombianos y un albanés han sido arrestados en Italia acusados de gestionar una fábrica de cocaína en un pueblo de la provincia de Florencia (norte), en una operación en la que se han requisado 34 kilos de esta droga.

Los detenidos son un albanés de 54 años y tres colombianos de edades entre los 59 y los 23 años, según ha informado este miércoles el cuerpo de Carabineros (policía militarizada italiana).

Los cuatro han sido acusados del delito de posesión y producción de sustancias estupefacientes, un cargo que en Italia puede conllevar penas de hasta veinte años de prisión.

La operación surgió a raíz de los sospechosos movimientos del albanés alrededor de una casa en las inmediaciones del pueblo toscano de Fucecchio.

Los agentes decidieron supervisar el inmueble, cerca de su propia vivienda, y hallaron «una verdadera refinería de cocaína» y muchos paquetes de esta droga, hasta 34 kilos.

Esta cantidad, según la policía, habría generado más de 700.000 euros en el mercado (unos 829.000 dólares al cambio).

Además encontraron «un auténtico laboratorio» de drogas, con bañeras, balanzas, prensadoras, un horno o máquinas de vaciado, así como un detector de micrófonos.

Los cuatro detenidos han sido puestos bajo prisión preventiva en la penitenciaría de Florencia. EFE

