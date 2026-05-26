Arrestan a 45 personas por intentar ingresar a La Meca en compartimento secreto de camión

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El Cairo, 26 may (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Arabia Saudí arrestaron este martes a 45 personas que intentaron entrar a La Meca de forma irregular y se escondieron en el compartimento secreto de un camión para realizar el ‘hach’, la gran peregrinación anual que requiere de permisos específicos para poder realizarla.

La Seguridad Pública saudí dijo en un comunicado que un residente egipcio y un nacional fueron detenidos por «transportar a 43 personas que habían infringido las normas e instrucciones del ‘hach’ e intentaron introducirlas en la Ciudad Santa sin los permisos correspondientes en un camión con un compartimento secreto».

«Todos fueron detenidos y se iniciaron los trámites legales pertinentes contra ellos», indicó el departamento, que instó a cumplir con las normas establecidas para realizar la gran peregrinación a La Meca, que todo musulmán debe hacer al menos una vez en la vida si su salud y su economía se lo permiten.

Este lunes, las autoridades saudíes ya detuvieron a cinco transportistas por llevar de forma ilegal a 18 personas sin permisos para realizar el ‘hach’, que cuesta grandes sumas de dinero y que tiene plazas limitadas cada año ya que La Meca no puede albergar a los más de 1.800 millones de musulmanes de todo el mundo.

Según el Ministerio de Interior saudí, la multa para los transportistas y cómplices asciende a 100.000 riales saudíes (más de 26.700 dólares), además del encarcelamiento.

Para cualquier persona que intente realizar el ‘hach’ sin permiso, el castigo asciende a 20.000 riales (más de 5.300 dólares), la deportación de los infractores que sean residentes en Arabia Saudí y una prohibición de entrada al reino árabe durante diez años.

Además, las autoridades confiscan los vehículos utilizados para el transporte y las sanciones se multiplican en función del número de infractores, de acuerdo con Interior.

La gran peregrinación anual a La Meca comenzó el lunes con más de 1,5 millones de fieles que llegaron a Arabia Saudí de diferentes partes del mundo. EFE

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