Arrestan a candidato republicano a gobernador de Florida acusado de violencia doméstica

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Miami (EE.UU.), 13 abr (EFE).- El republicano Kevin Cichowski, quien se había postulado a la gobernación de Florida, fue arrestado después de presuntamente agredir a dos personas de edad avanzada, según la Oficina del Alguacil del condado de Flagler, en el noreste del estado.

Cichowski, de 46 años, fue acusado de dos cargos de asalto agravado con un arma mortal, agresión a una persona mayor de 65 años, agresión agravada con un arma mortal, manipulación de un testigo, y dos cargos de robo por arrebato súbito.

Los agentes informaron de que los hechos ocurrieron el viernes pasado cuando Cichowski golpeó a una de las víctimas con un bastón, lanzó un teléfono celular a otra, y amenazó con matar tanto a las víctimas como a los oficiales de la ley.

Cichowski, quien había sido arrestado anteriormente en 2024 por agresión doméstica, buscaba participar en las primarias del 18 de agosto.

Las elecciones para gobernador de Florida se celebrarán en noviembre próximo con el objetivo de elegir al sucesor del gobernador Ron DeSantis, quien no puede optar a la reelección debido al límite de mandatos.

En la contienda, el Partido Republicano tiene como principal favorito al congresista Byron Donalds, quien además cuenta con el respaldo público del presidente estadounidense, Donald Trump.

Por el Partido Demócrata encabezan las preferencias el excongresista David Jolly y el alcalde del condado de Orange, Jerry Demings.EFE

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