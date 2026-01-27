Arrestan a exvicepresidente de Panamá por caso de supuesto enriquecimiento injustificado

3 minutos

Ciudad de Panamá, 27 ene (EFE).- El exvicepresidente panameño José Gabriel Carrizo (2019-2024) fue capturado este martes en Panamá a su regreso de Guatemala, después de que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) ordenara su captura para que compareciera ante las autoridades por un caso de presunto enriquecimiento injustificado.

«Aquí estoy porque soy inocente», dijo Carrizo a los periodistas en el aeropuerto internacional de Tocumen, que sirve a la capital, mientras era conducido por agentes de la Dirección de Investigación Judicial hacia un vehículo policial.

Carrizo sostuvo que prefirió no jurar el cargo de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), cuya sede está en la Ciudad de Guatemala, un cargo que otorga un fuero que impediría que afrontara la justicia ordinaria.

Al «formar parte de ese parlamento (…) se generarán muchísimas especulaciones», argumentó Carrizo en un vídeo difundido la noche del lunes, horas después de que se hiciera pública la orden de su captura y en el que avisaba que regresaría a Panamá a «dar la cara».

El exvicepresidente y excandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en los comicios de 2024 dijo este martes a los periodistas que es víctima de una supuesta «persecución política», que a su juicio quedaría probada por el hecho de que enfrenta «más de tres investigaciones en diferentes fiscalías por la misma causa» de enriquecimiento injustificado.

Los medios locales recordaron que la Contraloría General de Panamá ordenó en octubre pasado el secuestro de ocho cuentas bancarias y de bienes inmuebles vinculados a Carrizo por un monto de hasta 1,3 millones de dólares, ante lo cual el exvicepresidente presentó un amparo de garantías constitucionales ante el Supremo panameño.

Carrizo aseguró el lunes que el 15 de enero pasado presentó ante la Contraloría una auditoría forense «que demuestra» que no se ha enriquecido injustificadamente.

Carrizo, de 42 años, tuvo mucha visibilidad dentro del Ejecutivo que lideró Laurentino Cortizo, lo que llevó a que fuera señalado popularmente como una de las principales caras detrás de los diferentes escándalos atribuidos a esa Administración desde sus inicios y que se incrementaron con la pandemia de la covid-19.

En esa ocasión, Transparencia Internacional (TI) recordó en 2021 que debido a la pandemia existía en Panamá «un estado de excepción por emergencia, decretado por el propio Ejecutivo» que se eximía «a sí mismo de los controles y rendición de cuentas regulares y la transparencia proactiva, en medio de notables indicios de actos de corrupción por parte de funcionarios». EFE

gf/rcf