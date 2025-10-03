Arrestan a integrante de grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas en Ciudad de México

2 minutos

Ciudad de México, 3 oct (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron este viernes a Erasmo Carlos Huerta García, presunto integrante del Güero Fresa, una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de droga, así como a la extorsión, cobro de piso y robo en diferentes modalidades en la Ciudad de México, informaron fuentes oficiales.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México confirmó que la captura se dio luego del seguimiento a “diversos reportes sobre posibles puntos de venta y distribución de drogas” en la alcaldía Iztapalapa, en el este de la capital mexicana, por lo que agentes llevaron a cabo trabajos de investigación de gabinete y campo, además de vigilancias fijas y móviles.

Precisó que el detenido, de 42 años, fue ubicado en una “propiedad localizada en la calle Azucena, de la colonia Lomas de San Lorenzo, que era utilizada para el almacenamiento y embalaje de narcóticos”, por lo que al momento el inmueble se encuentra sellado y bajo resguardo policial.

“Como resultado, se aseguraron 13 teléfonos celulares, 34 cartuchos útiles, un arma de fuego corta, 39 bolsitas con cocaína, 13 tabletas de color azul y una ampolleta con un líquido y una motocicleta”, detalló el documento.

El operativo estuvo encabezado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con agentes de la SSPC, así como de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de Justicia (FGJ), quienes ejecutaron una orden de cateo en la alcaldía Iztapalapa.

Este mismo viernes, la SSPC también informó sobre la detención de un presunto integrante de la facción delictiva ‘los Mal Portados’ o ‘cartel Nuevo Imperio’, quien portaba varias dosis de droga, armas y un lanzagranadas en la alcaldía Azcapotzalco, en el noroeste de la Ciudad de México. EFE

abz/jmrg/jrh