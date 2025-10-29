Arrestan a los sospechosos de asesinar a una austriaca y un alemán en Costa Rica

San José, 29 oct (EFE).- Las autoridades de Costa Rica arrestaron este miércoles a tres sospechosos de asesinar en septiembre pasado a una austriaca y un alemán que vivían en una lujosa residencia en la costa del Pacífico.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó tres allanamientos en las localidades de La Unión, provincia de Cartago, y Curridabat, en la provincia de San José, donde detuvo a tres sospechosos identificados como dos hombres costarricenses de 31 y 25 años; y una mujer colombiana de 33 años.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de septiembre, cuando las autoridades recibieron una alerta por un asalto a la casa de la mujer austriaca de 57 años, y su pareja, un alemán de 60 años, ubicada en una finca en la turística localidad de Quepos, provincia de Puntarenas (Pacífico).

Las autoridades llevaron a cabo una inspección en la propiedad de los europeos y encontraron los dos cuerpos enterrados, maniatados, cubiertos con bolsas plásticas, y con visibles heridas de arma de fuego.

«Tras llevar a cabo las diligencias investigativas, los agentes del OIJ lograron establecer que el posible móvil del homicidio habría sido el robo. Se presume que la motivación de los sospechosos para cometer el crimen fue apoderarse de la propiedad de las víctimas extranjeras», indicó el OIJ este miércoles.

Costa Rica, considerado como un destino atractivo para el retiro de extranjeros y uno de los países más seguros de la región, ha sufrido en los últimos años un incremento fuerte de los homicidios, lo que ha sido atribuido a las luchas entre grupos narcotraficantes que se disputan territorios.

En 2024 este país registró 880 homicidios, la segunda cifra más alta de su historia, y alcanzó una tasa de 16,6 por cada 100.000 habitantes. Para 2025 las autoridades prevén un número similar.

En 2023, Costa Rica sufrió la mayor cantidad de homicidios de su historia con 905, lo que representó un aumento del 38 % en comparación con 2022. EFE

