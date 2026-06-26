Arrestan a policías por presunto vínculo con el secuestro de periodista mexicana

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Ciudad de México, 26 jun (EFE).- Autoridades mexicanas informaron este viernes de la detención de cinco policías de Ixhuatlán del Sureste, entre ellos el comandante en ese municipio del estado de Veracruz, por su presunta participación en el secuestro de la periodista Roxana Ramírez.

El gobierno municipal informó de la detención de los agentes policiales en un comunicado difundido horas después de que las autoridades confirmaran la captura de José del Carmen ‘N’, alias Delta 7, señalado como supuesto responsable del secuestro de la comunicadora el pasado 2 de junio.

“El municipio de Ixhuatlán informa a la ciudadanía que ha tenido conocimiento de un procedimiento realizado por autoridades competentes respecto del comandante y elementos de la Policía Municipal”, rezó el documento sin precisar la causa del arresto.

La directora del portal Pulso Informativo Del Sureste fue privada de su libertad en la localidad de Nanchital a unos siete kilómetros en carretera de Ixhuatlán del Sureste, donde operaban los policías detenidos.

Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a “evitar la difusión de rumores o información no verificada”, luego de que circulara en redes sociales información sobre la captura de los elementos policiales antes de la confirmación oficial del gobierno local encabezado por el alcalde Raúl González.

El pasado 2 de junio Ramírez fue raptada con violencia de su domicilio, sin que hasta la fecha haya podido ser localizada por autoridades federales o estatales.

El hecho causó gran conmoción debido a que la irrupción del comando fue grabada en video y compartida en redes sociales.

En las imágenes se observa a dos sujetos encapuchados y con armas largas golpeando con un mazo una puerta de aluminio, mientras ingresan y apuntan a los ocupantes de la vivienda.

El 12 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) asumió el control de la investigación en torno a la privación ilegal de la libertad de la periodista, cuyo caso está en manos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

Veracruz es considerada por organizaciones no gubernamentales como una de las regiones más peligrosas de México y el mundo para ejercer el periodismo.

De acuerdo con datos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, un organismo de defensa de comunicadores, se contabilizan entre 2005 a 2024 un total de 31 periodistas asesinados y cuatro desaparecidos. EFE

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