Arrestan a presunto implicado en asesinato de colaboradores de alcaldesa de Ciudad México

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Ciudad de México, 27 jun (EFE).- Autoridades mexicanas arrestaron este sábado en el municipio de Yautepec, en el estado de Morelos, a Jovany Santa Cruz Molina, alias ‘La Muñeca’, presunto implicado en el homicidio de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, incidente ocurrido hace más de un año.

De acuerdo con la ficha de detención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Santa Cruz Molina fue capturado en las inmediaciones del mercado Municipal Centenario, en la colonia Centro de Yautepec.

El documento describe al presunto implicado como un hombre de 1,75 metros de altura, de cabello corto y complexión media con un peso de 85 kilos.

En un video difundido en redes sociales, se observa el momento de la captura de alías ‘La Muñeca’, quien vestía una playera azul y pantalones cortos color negro.

Según medios nacionales, el detenido es un supuesto integrante de la Unión Tepito, uno de los principales grupos criminales dedicados a la extorsión y el tráfico de drogas en la capital del país y que tiene a la Fuerza Anti-Unión como banda rival.

Por el momento, se desconoce si Santa Cruz Molina cuenta con órdenes de aprehensión en su contra, ya que sigue en proceso la investigación por parte de las autoridades competentes locales y federales.

Guzmán y Muñoz, colaboradores cercanos de Brugada, fueron asesinados la mañana del 20 de mayo de 2025 en medio de un ataque armado en el sur de la capital mexicana, en la avenida calzada de Tlalpan.

Según el balance oficial, hasta ahora han sido detenidas cerca de veinte personas en este caso. De ellas, diez fueron vinculadas al proceso acusados de homicidio y asociación delictuosa agravada relacionada con estos crímenes.

Los otros detenidos enfrentan procesos por actividades delictivas diversas vinculadas con la operación de la célula delincuencial. EFE

abz/jrg