Arrestan a presunto líder de grupo criminal vinculado al Cártel Jalisco en oeste de México

Ciudad de México, 19 dic (EFE).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudana (SPPC) de México, Omar García Harfuch, informó este viernes de la detención en el estado de Jalisco (oeste) de Armando ‘N’, alias ‘Delta 1’, presunto líder criminal de un grupo armado vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, la SSPC detalló que agentes de seguridad dieron seguimiento hasta detener en Jaslico a ‘Delta 1’, al que identificaron como líder de una célula delictiva dedicada a cometer homicidios, extorsiones y tráfico de drogas.

El arrestado es el líder del grupo criminal de ‘Los Deltas’, brazo armado del CJNG, según informaron varios medios locales.

Además, las autoridades lo acusan de ser responsable de la expansión de un grupo criminal en el estado de Michoacán, donde existe una fuerte confrontación entre las Policías Comunitarias de los municipios de Aquila y Coahuayana con el Cartel Jalisco Nueva Generación por el control de las rutas del tráfico de drogas.

El líder criminal, ya detenido en varias ocasiones, fue arrestado en el municipio de Zapopan por presuntos delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina, con fines de comercio.

Según indicó Harfuch, la célula que lideraba se dedicaba al trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos, entre otras actividades delictivas.

De acuerdo a mapas criminales elaborados por las autoridades, al menos doce organizaciones criminales operan al oeste de México.

Estos grupos delictivos se autodenominan como Cartel Jalisco Nueva Generación, Cartel de Tepalcatepec, Los Blancos de Troya, Los Viagras, Cartel de Los Reyes, Los Caballeros Templarios, Cartel de Acahuato, Cartel de la Costa, La Familia Michoacana, Cartel de Zicuirán, Pueblos Unidos y Cartel de Los Correa.

En otra acción paralela, agentes de seguridad desmantelaron en el estado de Durango (norte) un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de drogas sintéticas, a la vez que incautaron cuatro reactores, 12 destiladores, diversas ollas y bidones, 250 bultos de sosa cáustica, galones con tolueno y sustancias químicas, y diversos utensilios de trabajo y maquinaria.

Dichos operativos contaron con la participación de organismos como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) o la Guardia Nacional (GN). EFE

