Arrestan a superintendente de prisiones de Trinidad y Tobago por presunto vínculo a bandas

San Juan, 27 ago (EFE).- Las autoridades de Trinidad y Tobago informaron este miércoles de que detuvieron al superintendente de prisiones del país caribeño por presunta colaboración con las bandas criminales, en el marco del estado de emergencia declarado el 18 de julio.

Según la orden de detención publicada en el boletín oficial, el superintendente de prisiones, cuyo nombre no ha sido revelado, también está acusado de prestar apoyo a líderes y miembros de bandas encarcelados.

Las autoridades de Trinidad alegan que el acusado, en virtud de su cargo, facilitó violaciones de la seguridad de la prisión, permitiendo que el contrabando llegara a los reclusos que estaban tramando activamente ataques violentos, incluido el asesinato de funcionarios públicos con rifles de alta potencia.

En este contexto, el Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS, en inglés) anunció la semana pasada que había detenido a dos agentes de las fuerzas del orden, en el marco de sus importantes avances en el desmantelamiento de redes criminales.

Más de 160 personas han sido detenidas desde que se impuso el estado de emergencia el 18 de julio, después de que la Policía afirmara haber descubierto un complot para desestabilizar el país.

Asimismo, el ministro de Defensa del país, Wayne Sturge, confirmó que se produjo una amenaza contra su vida, aunque no ha denunciado el asunto a la Policía.

La Policía trinitense y los servicios de inteligencia militar identificaron un «peligro real y presente» para Sturge y sus familiares, lo que llevó a la aplicación de medidas de seguridad reforzadas.

A principios de este mes, la primera ministra trinitense, Kamla Persad confirmó que se habían proferido amenazas contra el ministro de Servicios Públicos, Barry Padarath, y la ministra de Gobierno Local, Khadijah Ameen, por su postura contra la corrupción.

El estado de emergencia faculta a las fuerzas del orden para iniciar acciones de contención rápidas, fortalecer la coordinación interinstitucional y desplegar recursos adicionales con la autoridad necesaria para neutralizar la amenaza.

Las autoridades de Trinidad y Tobago aprobaron extender hasta octubre el estado de emergencia y revelaron que dos drones se intentaron infiltrar en un cuartel al que fueron recientemente trasladados delincuentes de alto riesgo.

Trinidad y Tobago sufre una escalada de la violencia y la criminalidad con cifras récord de homicidios, que en 2024 ascendieron a 620 casos. EFE

