Arrestan a un adolescente acusado de matar a dos policías en una comisaría de Turquía

Dos policías murieron a tiros y otros dos resultaron heridos este lunes en una comisaría situada cerca de la ciudad turca de Esmirna, y un adolescente de 16 años fue detenido como sospechoso, anunció el ministro del Interior.

«El sospechoso del incidente, E.B., de 16 años, fue detenido y se ha abierto una investigación», indicó en la red X el ministro Ali Yerlikaya.

Según él, uno de los policías heridos se encuentra en estado grave.

En declaraciones a medios turcos en el lugar de los hechos, el gobernador de Esmirna, Suleyman Elban, dijo que el sospechoso vivía en la misma calle que la comisaría y resultó herido durante su arresto.

«El sospechoso de asesinato es un joven de 16 años que vive en esta calle. No tiene antecedentes penales ni arrestos previos por ningún delito», dijo Elban a la televisión privada NTV y otros medios.

El gobernador indicó que el sospechoso había usado «una escopeta que su padre compró hace 10 años».

En imágenes difundidas en la televisión turca podía verse un cordón policial delante de la comisaría, donde se produjo el ataque la mañana del lunes.

Imágenes publicadas por el sitio web de noticias Gercek Gundem mostraron un video grabado con un celular en el que se ve a una persona con pasamontañas, una camiseta negra y pantalones claros, corriendo por la acera mientras portaba un rifle y luego ingresando a un edificio.

Otro video publicado en redes mostraba al presunto atacante acostado en la acera siendo atendido por paramédicos.

«Condeno el odio ataque perpetrado contra la comisaría de policía Salih Isgören en Balçova», escribió en X el alcalde de Esmirna, Cemil Tugay.

