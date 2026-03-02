Arrestan a un francés en República Dominicana cuando intentaba viajar a París con cocaína

2 minutos

Santo Domingo, 2 mar (EFE).- Un ciudadano francés fue arrestado en el aeropuerto internacional de Punta Cana, en el este de República Dominicana, cuando intentaba viajar a París con cuatro paquetes de cocaína en su equipaje, informó este lunes la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El organismo explicó que en el arresto también participaron miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), bajo la coordinación del Ministerio Público (Fiscalía).

La DNCD afirmó en una nota que varios de sus elementos y unidades caninas detuvieron al pasajero en el área de salida de la terminal, tras lo que procedieron a requisar su equipaje donde encontraron la sustancia narcótica camuflada entre prendas de vestir.

El francés, de 25 años, será sometido a la Justicia en las próximas horas por violación a la ley sobre drogas y sustancias controladas, mientras el Ministerio Público y la DNCD prosiguen sus investigaciones para determinar si hay otros implicados en la frustrada operación.

«Estamos frente a estructuras de narcotráfico internacional, que reclutan personas (mulas) de distintas nacionalidades, para traficar con sustancias controladas hacia Estados Unidos y Europa», agregó el organismo.

La Dirección Nacional de Control de Drogas afirmó, el 29 de diciembre pasado, que la República Dominicana afianzó durante 2025 su liderazgo en la región del Caribe en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, tras la incautación de 48,3 toneladas de distintas sustancias narcóticas, resultado de operativos nacionales y acciones coordinadas con países aliados.

Además, en lo que va de año, las autoridades dominicanas han destruido al menos 6.000 kilogramos de drogas, en momentos en que EE.UU., desde agosto de 2025, ejecuta una operación de ataques contra lanchas rápidas que salen de Suramérica y que el Gobierno de Donald Trump asegura tienen como destino su país.

En 2025, las autoridades del país caribeño destruyeron 31.252 kilogramos de drogas, mientras que en 2024 fueron 44.157 kilogramos. EFE

