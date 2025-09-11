The Swiss voice in the world since 1935

Arrestan a un hombre de 32 años acusado de tráfico sexual de menores en Puerto Rico

San Juan, 11 sep (EFE).- La Fiscalía Federal en Puerto Rico informó este jueves de que un hombre de 32 años fue arrestado tras ser acusado de tráfico sexual de menores.

«Los depredadores que se aprovechan y coaccionan a las personas vulnerables en nuestra jurisdicción se enfrentarán a sanciones severas y adecuadas en virtud de la legislación federal», afirmó en un comunicado W. Stephen Muldrow, fiscal de EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico.

Según el documento difundido por las autoridades, un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico dictó orden de procesamiento contra Julio Figueroa, un hombre de 32 años, por tráfico sexual de menores, coacción y seducción de un menor.

El acusado fue detenido durante la jornada por agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

«Mantenemos nuestro firme compromiso de proteger a las víctimas y garantizar que los responsables de estos delitos atroces se enfrenten a todo el peso de la ley», añadió Muldrow.

Por su parte, Rebecca González, agente especial a cargo de HSI en San Juan, explicó que este individuo, un delincuente sexual registrado, fue arrestado en 2014 por cargos de explotación sexual de menores y condenado en 2016 a cumplir una pena de diez años.

«Los depredadores de niños siguen decididos a explotar a menores, pero nosotros estamos igualmente decididos a detenerlos y llevarlos ante la justicia», enfatizó González.

Según los documentos judiciales, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, Julio Figueroa reclutó, atrajo, transportó y mantuvo, a sabiendas y de forma deliberada, a un menor de 13 años para que participara en un acto sexual comercial.

Figueroa también está acusado de utilizar un teléfono celular, servicios de mensajería instantánea por Internet y redes sociales para persuadir, inducir, atraer y coaccionar a un menor de 13 años para que participara en prostitución o cualquier actividad sexual.

Si es declarado culpable de los cargos, el acusado se enfrenta a las siguientes penas: tráfico sexual de menores con una condena mínima obligatoria de 15 años de prisión hasta cadena perpetua y coacción y seducción de menores con una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

Todos los cargos por los que sea declarado culpable irían seguidos de un periodo de libertad supervisada tras el encarcelamiento de no menos de 5 años hasta cadena perpetua.

Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. EFE

