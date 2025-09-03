Arrestan a un hombre de 32 años por cargos de explotación infantil en Puerto Rico
San Juan, 3 sep (EFE).- La Fiscalía Federal en Puerto Rico informó este miércoles de que Joseph Cruz-Santiago, un hombre de 32 años, fue arrestado el martes por cargos penales relacionados con la explotación infantil de dos menores de edad.
«No hay mayor prioridad que proteger a nuestros niños de aquellos que buscan explotarlos o hacerles daño», remarcó en un comunicado W. Stephen Muldrow, fiscal para el Distrito de Puerto Rico.
De acuerdo al documento difundido por las autoridades, el 28 de agosto un gran jurado federal acusó a Cruz-Santiago de cargos relacionados con la explotación sexual y coacción.
Así como por incitación de dos menores de edad, la recepción y posesión de material de explotación infantil y la transferencia de material obsceno a un menor.
Según los documentos judiciales, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, Cruz-Santiago utilizó un teléfono móvil, servicios de mensajería instantánea en línea y redes sociales para persuadir, inducir, incitar y coaccionar a una menor de 11 años y a otra de entre 11 y 12 años para que mantuvieran relaciones sexuales.
El acusado produjo imágenes sexualmente explícitas de dicha conducta.
Cruz-Santiago también se enfrenta a cargos por la recepción de material de explotación infantil y por utilizar Internet para transferir a sabiendas material obsceno a ambas víctimas menores de edad.
Además, desde aproximadamente el 13 de julio de 2024 hasta aproximadamente el 2 de julio de 2025, Cruz-Santiago poseyó y accedió a sabiendas con la intención de ver imágenes de pornografía infantil, incluida pornografía infantil de menores prepúberes o menores que no habían cumplido los 12 años de edad.
«La Fiscalía Federal seguirá dando prioridad al enjuiciamiento de los depredadores sexuales infantiles. No descansaremos hasta que los autores de estos crímenes atroces sean llevados ante la justicia», indicó Muldrow.
La fiscal adjunta de los Estados Unidos Emelina M. Agrait-Barreto, de la Unidad de Delitos contra Menores, Trata de Personas e Inmigración, está llevando el caso.
El Grupo de Trabajo contra los Delitos contra Menores de Puerto Rico, dirigido por la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), está a cargo de la investigación.
Si es declarado culpable de los cargos, el acusado se enfrenta a una pena por explotación sexual de un menor: pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y pena máxima de 30 años de prisión, dos por coacción y seducción de un menor: pena mínima obligatoria de 10 años de prisión hasta cadena perpetua.
También a tres cargos por recepción de material de explotación infantil: pena mínima obligatoria de cinco años de prisión y pena máxima de 20 años de prisión, cuatro cargos por posesión de material de explotación infantil: pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y pena máxima de 10 años de prisión.
Por último, a cinco cargos por transferencia de material obsceno a un menor, hasta 10 años de prisión.
Todas las condenas irán seguidas de un período de libertad supervisada tras el encarcelamiento de no menos de 5 años hasta cadena perpetua.
Un juez de un Tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. EFE
