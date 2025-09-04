Arrestan a un hombre por su relación con crímenes violentos en Carolina (Puerto Rico)
San Juan, 4 sep (EFE).- La Policía de Puerto Rico informó este jueves de la detención de un individuo que figura como persona de interés en crímenes violentos ocurridos en el municipio de Carolina, así como en otros delitos graves.
En el operativo, participaron agentes adscritos a la División de Inteligencia Criminal de Carolina, con la cooperación de Servicios Técnicos, la Unidad de Grúas y la Policía Municipal de Carolina, incluida su División de Motoras y su Unidad Canina.
El registro y allanamiento, efectuado en la noche de ayer, culminó con el arresto del hombre, el cual no ha sido identificado.
También se ocupó una pistola marca Taurus G2C calibre 9 mm, 54 municiones del mismo calibre, tres cargadores y más de 6.000 dólares en efectivo.
Este caso será consultado con la Fiscalía durante el transcurso de la mañana para la posible radicación de cargos. EFE
mv/rod